У Намібії політик Адольф Гітлер Уунона офіційно підтвердив свою участь у регіональних виборах 26 листопада. Попри неоднозначне ім’я, він уже майже два десятиліття обіймає посаду керівника округу Омпундья на півночі країни та зберігає стабільну підтримку виборців.

Адольф Гітлер Уунона. Фото з відкритих джерел

Уунона керує округом Омпундья із 2004 року, а на виборах 2020 року здобув майже 85% голосів. За прогнозами виборчої комісії Намібії, і цього року Адольф Гітлер має всі шанси на чергову впевнену перемогу.

Сам політик неодноразово пояснював, що його ім’я стало наслідок німецького колоніального минулого країни. Намібія, колишня Німецька Південно-Західна Африка, досі зберігає численні німецькі топоніми. За словами Уунони, його батько просто не усвідомлював історичного контексту, коли давав дитині ім’я Адольф Гітлер.

"У дитинстві я вважав його нормальним. Лише пізніше зрозумів, що ця людина хотіла підкорити світ", — пояснив Уунон.

Політик наголошує, що не має жодного стосунку до нацистської ідеології, а публічно використовує лише ім’я Адольф Уунона.

Попри міжнародну увагу до Адольфа Гітлера з Намібії, всередині округу виборці дедалі частіше скаржаться на відсутність розвитку та інфраструктури. Деякі мешканці критикують чиновника за повільні темпи змін, однак, схоже, не впливає на його виборчу підтримку.

