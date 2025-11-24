logo_ukra

Адольф Гітлер балотується на виборах у Намібії: у нього великі шанси на перемогу
commentss НОВИНИ Всі новини

Адольф Гітлер балотується на виборах у Намібії: у нього великі шанси на перемогу

Політик із Намібії на ім’я Адольф Гітлер Уунона знову йде на вибори і має усі шанси на чергову перемогу.

24 листопада 2025, 19:13
Автор:
avatar

Slava Kot

У Намібії політик Адольф Гітлер Уунона офіційно підтвердив свою участь у регіональних виборах 26 листопада. Попри неоднозначне ім’я, він уже майже два десятиліття обіймає посаду керівника округу Омпундья на півночі країни та зберігає стабільну підтримку виборців.

Адольф Гітлер балотується на виборах у Намібії: у нього великі шанси на перемогу

Адольф Гітлер Уунона. Фото з відкритих джерел

Уунона керує округом Омпундья із 2004 року, а на виборах 2020 року здобув майже 85% голосів. За прогнозами виборчої комісії Намібії, і цього року Адольф Гітлер має всі шанси на чергову впевнену перемогу. 

Сам політик неодноразово пояснював, що його ім’я стало наслідок німецького колоніального минулого країни. Намібія, колишня Німецька Південно-Західна Африка, досі зберігає численні німецькі топоніми. За словами Уунони, його батько просто не усвідомлював історичного контексту, коли давав дитині ім’я Адольф Гітлер.

"У дитинстві я вважав його нормальним. Лише пізніше зрозумів, що ця людина хотіла підкорити світ", — пояснив  Уунон.

Політик наголошує, що не має жодного стосунку до нацистської ідеології, а публічно використовує лише ім’я Адольф Уунона.

Попри міжнародну увагу до Адольфа Гітлера з Намібії, всередині округу виборці дедалі частіше скаржаться на відсутність розвитку та інфраструктури. Деякі мешканці критикують чиновника за повільні темпи змін, однак, схоже, не впливає на його виборчу підтримку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ДНК-аналіз крові Гітлера зруйнував великий міф про походження фюрера.

Також "Коментарі" писали, що у ЦРУ розкрили несподівані дані про інтимне життя Гітлера, зокрема щодо сексуальних комплексів.



