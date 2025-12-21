Африка требует репараций за колониализм: озвученная невероятная сумма

Президент Ганы Джон Драмани Махама встретился с международной делегацией, призвавшей его возглавить движение за репарации за трансатлантическое рабство и колониализм. Эксперты по Африке, Карибскому бассейну, Европе, Латинской Америке и США отметили необходимость объединить африканских лидеров и выступить совместно с гражданским обществом и пострадавшими общинами для получения компенсаций.

Президент Ганы Джон Драмани Махама. Фото из открытых источников

В ходе съезда делегация представила Махами приоритетные шаги в соответствии с программой репараций Африканского Союза (АС), охватывающей финансовые выплаты, официальное признание прошлых ошибок и политические реформы. Согласно данным, по меньшей мере 12,5 миллиона африканцев были насильственно вывезены в Америку с 15 по 19 век. Защитники репараций считают, что этот вопрос актуален и сегодня, в частности из-за наследия расизма и экономического неравенства.

На саммите ЕС и АС в Луанде в прошлом месяце лидеры обоих регионов признали "невыразимые страдания", вызванные рабством и колониализмом, но не взяли на себя обязательств по выплатам. В свою очередь вице-президент Ганы Джейн Опоку-Агьеманг призвала страны ЕС поддержать резолюцию ООН, которая признает рабство одним из самых "тяжких преступлений против человечества".

Предложение АС предусматривает Десятилетие репараций с 2026 по 2036 год, включающее возмещение убытков, списание долгов и реформу международных институций для большего представительства африканцев. По подсчетам National African American Reparations Commission (NAARC), общий ущерб от рабства и колониализма для Африки оценивается от 100 до 131 триллиона долларов США.

Инициатива набирает обороты в Африке и странах Карибского бассейна, однако встречает сопротивление в Европе. Многие правительства отказываются обсуждать репарации, аргументируя это тем, что современные государства не должны отвечать за исторические преступления.

