Африка вимагає репарацій за колоніалізм: озвучена неймовірна сума

Президент Гани Джон Драмані Махама зустрівся з міжнародною делегацією, яка закликала його очолити рух за репарації за трансатлантичне рабство та колоніалізм. Експерти з Африки, Карибського басейну, Європи, Латинської Америки та США наголосили на необхідності об’єднати африканських лідерів і виступити спільно з громадянським суспільством та постраждалими громадами для отримання компенсацій.

Президент Гани Джон Драмані Махама. Фото з відкритих джерел

Під час з’їзду делегація представила Махамі пріоритетні кроки відповідно до програми репарацій Африканського Союзу (АС), яка охоплює фінансові виплати, офіційне визнання минулих помилок та політичні реформи. Згідно з даними, щонайменше 12,5 мільйонів африканців були насильно вивезені до Америки з 15 по 19 століття. Захисники репарацій вважають, що це питання актуальне і сьогодні, зокрема через спадщину расизму та економічної нерівності.

На саміті ЄС та АС у Луанді минулого місяця лідери обох регіонів визнали "невимовні страждання", спричинені рабством та колоніалізмом, але не взяли на себе зобов’язань щодо виплат. Своєю чергою віцепрезидентка Гани Джейн Опоку-Аг'єманг закликала країни ЄС підтримати резолюцію ООН, яка визнає рабство одним із "найтяжчих злочинів проти людства".

Пропозиція АС передбачає Десятиліття репарацій з 2026 по 2036 рік, що включає відшкодування збитків, списання боргів і реформу міжнародних інституцій для більшого представництва африканців. За підрахунками National African American Reparations Commission (NAARC), загальні збитки від рабства та колоніалізму для Африки оцінюються від 100 до 131 трильйона доларів США.

Ініціатива набирає обертів в Африці та країнах Карибського басейну, однак зустрічає опір у Європі. Багато урядів відмовляються обговорювати репарації, аргументуючи це тим, що сучасні держави не повинні нести відповідальність за історичні злочини.

