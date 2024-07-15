Африканская страна остановила все авиарейсы: неожиданное объяснение

Национальное агентство гражданской авиации Мали объявило, что ее авиакомпании временно приостановили внутренние и международные рейсы из-за нехватки топлива. Кроме того, ожидается, что проблема может занять несколько дней.



В Мали остановили авиарейсы из-за нехватки топлива. Фото из открытых источников

Власти Мали 10 июля сообщили, что не могут заправлять коммерческие самолеты из-за нехватки горючего. Местное министерство транспорта предложило авиакомпаниям заправляться в других местах до следующей недели. Представитель министерства предположил, что перевозчики могут рассмотреть возможность закупки товаров в соседних странах до прибытия в Мали.

Таким образом, внутренние рейсы в Мали были отменены. Кроме того, некоторые международные перевозчики также отменили свои рейсы, а другие решили делать дополнительную остановку, чтобы дозаправиться в соседних странах.

Малийцы отреагировали на ситуацию критикой власти, которая по их мнению ведет плохое управлением запасами топлива.

"Изменены маршруты самолетов, застрявшие пассажиры, грузы задерживаются, не говоря уже о пассажирах, вынужденных ждать днями. Наша страна должна быть способна к более эффективному управлению. Ожидаю результатов расследования, которое обязательно должно быть назначено", — сказал бывший министр юстиции Мали Мамаду Исмаила Конате.

Одним из объяснений дефицита топлива может быть то, что Мали испытывает частые и длительные отключения электроэнергии с момента прихода к власти военной хунты в 2020 году. Администрация, владельцы предприятий и частных домов, связанные с хунтой, массово используют генераторы, потребляющие много топлива, что делает его очень дефицитным товаром.

В последние годы ситуация с безопасностью в стране ухудшилась, в результате чего конвои с топливом, которым обычно потребовалось пять дней, чтобы добраться до столицы из морских портов соседних стран, теперь преодолевают этот маршрут за две недели в сопровождении военных.

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