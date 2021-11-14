Африканские игры: что затеяли США и Франция и при чем здесь Россия

Франция и Соединенные Штаты Америки возобновят сотрудничество по борьбе с терроризмом, в частности, в регионе Сахель в Африке. Что это значит? Почему именно сейчас? Какие риски и интересы сконцентрированы в данном регионе? Есть там российский след? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина".

Африка (фото из открытых источников)





Отметим, что регион Сахель охватывает такие государства как Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Чад, Судан и Эритрея. Есть данные, что именно в этом регионе активно действует "Исламское государство в странах Сахеля" (ИГВС) – ответвление террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).





Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, сооснователь Центра исследования Африки Александр Мишин отмечает, что усиление сотрудничества по линии США0Франция в регионе Сахеля является частью политики перезагрузки отношений между сторонами после периода политического безразличия к проблемам стран-партнеров в годы пребывания президента Дональда Трампа в Белом доме, а также после осеннего кризиса с "австралийским контрактом" по ядерным субмаринам, который вызвал разочарование в Париже.





"Встреча вице-президента США Камалы Харрис и французского президента Эмануэля Макрона преследует цель открыть "новую эру" в двухсторонних отношениях, более тесно координировать политики ради общих интересов и ценностей. США – это лидер Западного мира, а Франция – военно-политический лидер ЕС. И обе силы ищут сближения в стратегических целях", – поясняет эксперт.





По его словам, в настоящее время Вашингтон нуждается во французском содействии американским мерам по поддержанию стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Ведь там наблюдается эскалация ситуации вокруг Тайваня, способная перерасти в региональный конфликт при определенных условиях уже в перспективе ближайших нескольких лет.





"Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, США обеспокоены продолжающимся военным, дипломатическим и экономическим давлением Китайской Народной Респубилки (КНР) на Тайвань. В Пекине же подчеркивают о недопустимости вмешательства США в текущую эскалацию, иначе мир в районе Формозского пролива может быть разрушен. На этом фоне позиция ЕС остается не четкой. С одной стороны Брюсселю дОроги тайванские усилия по построению лучшей в Азии демократии. С другой – есть вопрос экономических связей с Китаем, и европейский бизнес не хочет их потерять. Администрация Байдена ждет помощи Франции в очерчивании более четкой позиции ЕС по Китаю", – отмечает Александр Мишин.





По его словам, в свою очередь для французов болевая точка – это страны Сахеля, где им пока не удалось достигнуть успехов в борьбе с местными террористическими сетями, дестабилизирующими правительства Мали, Нигера и Буркина-Фасо.





"В 2021 году после трагической гибели президента Чада Идриса Деби, главного помощника Парижа в регионе, позиции Франции в регионе стали слабее, – продолжает эксперт. – Также существуют определенные разногласия Франции с правительством Мали, находящемся под контролем военных, по части возможности начала диалога с лидерами террористов. Трения присутствуют и между европейскими партнерами, воюющими с террористами в Сахеле. Война в Сахеле слишком растянулась, и это бьет по рейтингу президента Макрона, а до следующих выборов остается каких-то пять месяцев. Ему нужны прорывы в Западной Африке, и французы надеются их достигнуть при условии интенсификации многогранной американской поддержки. Текущая стратегия состоит в замещении части французских военных дополнительными силами международной группировки из европейских стран и стран региона, но она пока работает лишь частично".





Александр Мишин акцентирует, что дискуссия в экспертных кругах касательно перезагрузки отношений США и Франции началась буквально сразу после победы Джо Байдена на выборах президента в 2020 году.





"Еще в январе текущего года прозвучали призывы сделать вывести двухстороннее взаимодействие по Сахелю на более высокий уровень. Необходимо не только усилить совместные коллективные усилия по борьбе с терроризмом, но и политическую поддержку Франции по вопросам стран Сахеля в рамках работы СБ ООН, оказание давления на заинтересованные стороны, в частности Алжир, поддержка реализации "алжирского процесса" ради национального примирения в Мали, помощь в продвижении демократических реформ в странах региона. Еще летом Вашингтон усилил поддержку контртеррористических операций стран-партнеров, но Париж, конечно, желает большего содействия. На счет того, что встреча Харрис и Макрона состоялась именно сейчас, то здесь привязка к переговорам США и Китая, а также к будущему Саммиту в поддержку демократии, намеченному на декабрь 2021 года", – объясняет эксперт.





Он подчеркивает, что деятельность международных террористических групп в странах Сахеля представляет широкий спектр рисков. Начиная от угрозы жизнестойкости местных правительств, контрабанды оружия, налаживания каналов нелегальной миграции, и заканчивая появлением здесь новых нежелательных дестабилизирующих внерегиональных игроков, к примеру, России.





"Российская сторона действительно ведет целенаправленную работу по странам Сахеля, которая уже заметна по определенным действиям россиян в Мавритании, Чаде, Буркина-Фасо, Нигере. Но особенно яркие проявления российского следа в Мали. Именно попытки захода российских частных военных компаний (ЧВК) в Мали по модели ЦАР (Цетральноафриканская республика), выступают на текущий момент большой головной болью для Франции. В сентябре временное правительство Мали во главе с Шогелем Майга заявило, что готово отказаться от давнего партнерства с США и Францией в борьбе против терроризма путем поиска новых партнеров. Малийцы готовы платить 10,8 млн.$ в месяц за 1000 наемников, которые будут обучать FAMA и обеспечивать охрану политической верхушки. Данный контракт очень интересует ЧВК "Группа Вагнера". Но их присутствие в Мали категорически неприемлемо для Парижа, т.к. может нарушить проведение контртеррористических операций, а также сорвать график транзита страны к гражданскому правлению. Под угрозой, также будущее политической стабильности в соседней Ливии и ЦАР, где также присутствует столкновение интересов Парижа и Москвы", – резюмирует Александр Мишин.





Доктор политических наук, профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Валентин Якушик уверен, что заявление вице-президента США Камалы Харрис на Форуме мира в Париже о возобновлении сотрудничества США и Франции по борьбе с терроризмом в Северной Африке является принципиально важным. И, возможно, привнесёт некоторые новые моменты в общее соотношение политических сил в Африке.





"Дело в том, что усиливавшееся уже долгое время серьёзное, но во многом скрытое, противостояние США и Франции в Африке выливалось в вытеснение во многих бывших африканских колониях Франции и франкоязычной Бельгии традиционных профранцузских политических и административных элит, замену их на проамериканские или же их постепенную трансформацию в проамериканские. При этом в Руанде и на Мадагаскаре были даже предприняты особые политтехнологические действия по ослаблению роли французского языка при повышении статуса английского. Повсеместно вытеснялся и французский постколониальный и неоколониальный капитал, на смену которому приходил не только американский, но и китайский, – поясняет Валентин Якушик. – И вот теперь, по сути, на уровне цивилизационного сознания высшие представители "Глобальной Европы" (или "расширенной Европы") – Западной Европы и англоязычной Северной Америки – в своём официальном дискурсе, облечённом в формулировки о борьбе с терроризмом, вновь делают упор на необходимости взаимопонимания и сотрудничества ведущих постхристианских государств Запада в их конфликте с противостоящими им цивилизационными силами".





Одна из важнейших составных частей этих сил – это "исламский" (или "исламистский") радикальный традиционализм (фундаментализм), подчеркивает эксперт. Он часто приобретает форму повстанческих политических движений, развивающихся под лозунгами создания универсалистского "исламского государства", провозглашающего задачи возвращения общества к исламским основам. И при этом сметающего доставшиеся от колониального прошлого старые "искусственные" межгосударственные границы. Правда, иногда рядящиеся в форму "исламского государства" его африканские версии представляют собой обычные трайбалистские движения, также противопоставляющие себя влиянию западных стран и зависимости от них, отмечает эксперт.





Валентин Якушик резюмирует: "Вслед за обозначенной Камалой Харрис теперь вполне возможным является появление более эффективных форм конкурентного сотрудничества Франции и США в борьбе за сохранение и расширение зон прямого – и опосредованного контроля Глобального Запада на Африканском континенте в противостоянии Запада практически всеохватывающему, системному экономическому влиянию Китая в Африке. А также постепенно восстанавливающейся и расширяющейся военно-политической и отчасти экономической роли России на этом континенте".





Напомним, Россия пытается увеличить свое влияния в Африке и заработать миллиарды фунтов, продавая ядерные технологии.

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