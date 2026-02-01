Ботсвана угрожает депортировать 40 тысяч слонов в Германию: какая причина

Власти Ботсваны раскритиковали Европейский Союз, в частности Германию, из-за политики защиты слонов. Министр окружающей среды страны Винтор Байпусо Молотли заявил, что Ботсвана готова отправить в Германию 40 тысяч слонов, чтобы европейцы своими глазами увидели масштабы проблемы, с которой сталкивается африканское государство.

Ботсвана угрожает отправить тысячи слонов в Германию. Фото из открытых источников

Причиной конфликта между Ботсваной и Германией стала позиция Берлина, выступающего против разрешения сертифицированной торговли слоновой костью. В Ботсване же утверждают, что такая политика имеет серьезные социальные последствия. По словам министра, в стране в настоящее время насчитывается около 150 тысяч слонов, уничтожающих сельскохозяйственные угодья, а в редких случаях приводящих к гибели людей.

"Они хотят навязать нам другой взгляд. Это неоколониально и жестоко по отношению к нам, африканцам. Мы не можем торговать нашей слоновой костью. Германия присылает деньги Перу на велосипедные дорожки, но отказывает нам в торговле слоновой костью. Это несправедливо!", — сказал Молотли.

Молотли отмечает, что на складах Ботсваны хранится около 160 тонн слоновой кости. По его словам, преимущественно от животных, погибших естественной смертью. Удержание этих запасов стоит государству значительных денег, в то время как запрет на их продажу лишает власть ресурсов для компенсаций фермерам и программ сосуществования людей и дикой природы.

"Ущерб огромный. Мы хотим депортировать 40 000 слонов в Германию", — пригрозил Молотси.

По его словам, животные в Германии должны иметь возможность свободно передвигаться, чтобы немцы могли сами увидеть, что означает "слоновая чума".

В ноябре прошлого года на конференции по торговле дикими животными в Узбекистане Германия заблокировала план Ботсваны разрешить торговлю сертифицированной слоновой костью. Именно это послужило причиной критики африканской страны в сторону Берлина.

