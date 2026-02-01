Ботсвана погрожує депортувати 40 тисяч слонів до Німеччини: яка причина

Влада Ботсвани розкритикувала Європейський Союз, зокрема Німеччину, через політику захисту слонів. Міністр навколишнього середовища країни Вінтор Байпусо Молотлі заявив, що Ботсвана готова відправити до Німеччини 40 тисяч слонів, аби європейці на власні очі побачили масштаби проблеми, з якою стикається африканська держава.

Ботсвана погрожує відправити тисячі слонів до Німеччини. Фото з відкритих джерел

Причиною конфлікту між Ботсваною та Німеччиною стала позиція Берліна, який виступає проти дозволу сертифікованої торгівлі слоновою кісткою. У Ботсвані ж стверджують, що така політика має серйозні соціальні наслідки. За словами міністра, в країні нині налічується близько 150 тисяч слонів, які знищують сільськогосподарські угіддя, а в окремих випадках призводять до загибелі людей.

"Вони хочуть нав’язати нам інший погляд. Це неоколоніально і жорстоко щодо нас, африканців. Ми не можемо торгувати нашою слоновою кісткою. Німеччина надсилає гроші Перу на велосипедні доріжки, але відмовляє нам у торгівлі слоновою кісткою. Це несправедливо!", — сказав Молотлі.

Молотлі наголошує, що на складах Ботсвани зберігається близько 160 тонн слонової кістки. За його словами, переважно від тварин, які загинули природною смертю. Утримання цих запасів коштує державі значних грошей, тоді як заборона на їх продаж позбавляє владу ресурсів для компенсацій фермерам та програм співіснування людей і дикої природи.

"Збитки величезні. Ми хочемо депортувати 40 000 слонів до Німеччини", – пригрозив Молотсі.

За його словами, тварини у Німеччині повинні мати можливість вільно пересуватися, щоб німці могли самі побачити, що означає "слоняча чума".

У листопаді минулого року на конференції з торгівлі дикими тваринами в Узбекистані Німеччина заблокувала план Ботсвани дозволити торгівлю сертифікованою слоновою кісткою. Саме це стало причиною критики африканської країни у бік Берліна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що найсамотніший слон у світі помер від рідкісної хвороби.

Також "Коментарі" писали, що в Африці народилось рідкісне рожеве слоненя.