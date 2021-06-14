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Чем Египет может быть опасным для иностранных туристов

"Черный грибок" добрался до африканского континента

14 июня 2021, 18:00
Автор:

Данило Матюха

В Египте подтвердили случаи заболеваемости "черным грибком" (мукормикозом), который поражает переболевших COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина.

Чем Египет может быть опасным для иностранных туристов

Коронавирус в Египте - фото: Reuters

Журналисты отмечают, что новость о распространении новой болезни распространилась после видео брата покойного египетского актера Самира Ганема, в котором он рассказал, что тот умер после заражения глаз черным грибком. До этого момента правительство Египта отрицало такую ​​информацию.

Сейчас помощник министра здравоохранения по медицинскому образованию доктор Эхаб Камель сообщил журналистам, что лечение мукормикоза в стране началось и некоторые уже выздоровели.

Местные медики отметили, что некоторые случаи грибковой инфекции были связаны с чрезмерным потреблением антибиотиков и стероидов при коронавирусе и сильным ослаблением иммунитета.

Кроме этого в Египте готовятся к четвертой волне коронавируса. С ней страна может столкнуться уже в начале туристического сезона в сентябре.

"Все возможно, и никто не может быть уверен в том, что произойдет завтра. Вопрос о том, будет четвертая волна или нет, зависит от стремления гражданин следовать указаниям государства по мерам предосторожности, чтобы ограничить распространение инфекции", — заявил заместитель министра здравоохранения  и народонаселения по профилактической медицине Египта Мохамед Абдель Фаттах.

Напомним, что накануне правительство Индии заявило о начале новой эпидемии "черно плесени"(мукормикоза). Индийские врачи отмечают, что новая болезнь появляется у людей, которые длительное время находились в отделениях интенсивной терапии и получали кислородную поддержку. Кроме того, "черной плесенью" часто страдают диабетики, получавшие большие дозы стероидов.


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Источник: https://travel.rbc.ua/ukr/show/covid-turistov-egipte-predupredili-novyh-1623677766.html
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