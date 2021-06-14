Чем Египет может быть опасным для иностранных туристов

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Данило Матюха
В Египте подтвердили случаи заболеваемости "черным грибком" (мукормикозом), который поражает переболевших COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина.
Коронавирус в Египте - фото: Reuters
Журналисты отмечают, что новость о распространении новой болезни распространилась после видео брата покойного египетского актера Самира Ганема, в котором он рассказал, что тот умер после заражения глаз черным грибком. До этого момента правительство Египта отрицало такую информацию.
Сейчас помощник министра здравоохранения по медицинскому образованию доктор Эхаб Камель сообщил журналистам, что лечение мукормикоза в стране началось и некоторые уже выздоровели.
Местные медики отметили, что некоторые случаи грибковой инфекции были связаны с чрезмерным потреблением антибиотиков и стероидов при коронавирусе и сильным ослаблением иммунитета.
Кроме этого в Египте готовятся к четвертой волне коронавируса. С ней страна может столкнуться уже в начале туристического сезона в сентябре.
Напомним, что накануне правительство Индии заявило о начале новой эпидемии "черно плесени"(мукормикоза). Индийские врачи отмечают, что новая болезнь появляется у людей, которые длительное время находились в отделениях интенсивной терапии и получали кислородную поддержку. Кроме того, "черной плесенью" часто страдают диабетики, получавшие большие дозы стероидов.
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