Циклон уничтожил целые деревни: в Сети появились фото разрушений на Мадагаскаре

На Мадагаскаре разбудившейся циклон оставил без крова над головой тысячи граждан. Об этом пишет издание УНИАН.

Иллюстрация. Фото: Pixabay

На Мадагаскаре продолжает свирепствовать циклон, который принес с собой ливни, ветры, наводнения и оползни. Согласно данным СМИ, в настоящее время жертвами непогоды уже стали 21 человек. Десятки тысяч граждан, проживающие в опасных районах были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться.

Фото: Reuters



Стихия уничтожила десятки домов, линии электропередач, посевы риса, овощей и фруктов.

Манаджари является одним из наиболее пострадавших городов. Там мощный циклон разрушал дома и вырывал с корнем деревья. В населённом пункте Нуси-Варика разрушена большая часть всех зданий.





Фото: Reuters

В Сети появляются фотографии с места событий. На опубликованных снимках можно увидеть разрушительные последствия разбушевавшейся стихии.





Фото: Reuters

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