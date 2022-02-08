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Главная Новости Мир Африка Циклон уничтожил целые деревни: в Сети появились фото разрушений на Мадагаскаре
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Циклон уничтожил целые деревни: в Сети появились фото разрушений на Мадагаскаре

Жертвами циклона стал уже 21 человек

сегодня, 15:25
Автор:

Денис Подставной
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На Мадагаскаре разбудившейся циклон оставил без крова над головой тысячи граждан. Об этом пишет издание УНИАН. 

Циклон уничтожил целые деревни: в Сети появились фото разрушений на Мадагаскаре

Иллюстрация. Фото: Pixabay

На Мадагаскаре продолжает свирепствовать циклон, который принес с собой ливни, ветры, наводнения и оползни. Согласно данным СМИ, в настоящее время жертвами непогоды уже стали 21 человек. Десятки тысяч граждан, проживающие в опасных районах были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться. 

Циклон уничтожил целые деревни: в Сети появились фото разрушений на Мадагаскаре - фото 2

Фото: Reuters

Стихия уничтожила десятки домов, линии электропередач, посевы риса, овощей и фруктов. 

Манаджари является одним из наиболее пострадавших городов. Там мощный циклон разрушал дома и вырывал с корнем деревья. В населённом пункте Нуси-Варика разрушена большая часть всех зданий. 

Циклон уничтожил целые деревни: в Сети появились фото разрушений на Мадагаскаре - фото 3

Фото: Reuters

В Сети появляются фотографии с места событий. На опубликованных снимках можно увидеть разрушительные последствия разбушевавшейся стихии. 

Циклон уничтожил целые деревни: в Сети появились фото разрушений на Мадагаскаре - фото 4
Циклон уничтожил целые деревни: в Сети появились фото разрушений на Мадагаскаре - фото 5
Циклон уничтожил целые деревни: в Сети появились фото разрушений на Мадагаскаре - фото 6


Фото: Reuters

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Японию засыпают рекордные снегопады. В некоторых городах общее накопление снега превышает три метра. Из-за непогоды наблюдаются проблемы с железнодорожным транспортом. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что украинцы зарегистрировали петицию об отмене ГИА для школьников всех классов. Украинцы требуют в петиции отменить ГИА для учащихся и в 2022 году. 

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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/ciklon-na-madagaskare-unes-zhizni-desyatkov-chelovek-poyavilis-foto-do-i-posle-sinoptik-11697130.html
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