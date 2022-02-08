Циклон уничтожил целые деревни: в Сети появились фото разрушений на Мадагаскаре

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Денис Подставной
На Мадагаскаре разбудившейся циклон оставил без крова над головой тысячи граждан. Об этом пишет издание УНИАН.
Иллюстрация. Фото: Pixabay
На Мадагаскаре продолжает свирепствовать циклон, который принес с собой ливни, ветры, наводнения и оползни. Согласно данным СМИ, в настоящее время жертвами непогоды уже стали 21 человек. Десятки тысяч граждан, проживающие в опасных районах были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться.
Фото: Reuters
Стихия уничтожила десятки домов, линии электропередач, посевы риса, овощей и фруктов.
Манаджари является одним из наиболее пострадавших городов. Там мощный циклон разрушал дома и вырывал с корнем деревья. В населённом пункте Нуси-Варика разрушена большая часть всех зданий.
Фото: Reuters
В Сети появляются фотографии с места событий. На опубликованных снимках можно увидеть разрушительные последствия разбушевавшейся стихии.
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