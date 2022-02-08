logo

BTC/USD

43894.56

ETH/USD

3109.60

LTC/USD

135.45

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Снежные тоннели вместо тротуаров: на Японию обрушились рекордные снегопады (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Снежные тоннели вместо тротуаров: на Японию обрушились рекордные снегопады (ВИДЕО)

В некоторых районах японских городов снега намело по самые крыши домов

сегодня, 12:20
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:








На Японию обрушились сильные снегопады. Об этом пишет издание The Watchers. 

Снежные тоннели вместо тротуаров: на Японию обрушились рекордные снегопады (ВИДЕО)

Японию засыпает снегом. Фото из открытых источников

В некоторых городах Японии выпало рекордное количество осадков в виде снега. В городе Майбара за сутки выпало 62 сантиметра снега, а в городе Саппоро — 60 сантиметров снега. 

Общая высота снега в Саппоро достигла 133 сантиметров. В материале отмечается, что такого в городе не было с 1939 года. Из-за непогоды наблюдаются проблемы с движением железнодорожного транспорта. Все поезда до и после станции Саппоро были приостановлены. 

Также СМИ сообщает о том, что в городе Цунан общее накопление снега достигло 3,54 метра, а в одной из деревень в Нагано 2,71 метра. Такие показатели являются максимальные для обоих населённых пунктов на последние годы. 

В некоторых районах городов снега намело по самые крыши домов. Местных жителей предупреждают о возможных перебоях с электричеством, лавинах и других опасностях, связанных с непогодой. 

В Сети появляются видео с места события. На кадрах видно, как посреди городов появляются сугробы выше человеческого роста. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на Мадагаскаре свирепствует мощный циклон, который принес с собой ливни в ветры. Непогода убивает местных жителей и разрушает дома. Десятки граждан остались без крова над головой. 

Читайте также о том, что главная соцсеть Китая потерпела крах из-за Игр в ПекинеВсему виной олимпийская сенсация Айлин Гу, выигравшая золото на Играх.

Сайт "Комментарии" писал о том, удалось ли лидерам Германии и США объединиться по "Северному потоку-2". Байден и Шольц пытаются продемонстрировать всему миру единство их стран.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://watchers.news/2022/02/07/record-shattering-snow-japan-japan-2022/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!