Снежные тоннели вместо тротуаров: на Японию обрушились рекордные снегопады (ВИДЕО)



















На Японию обрушились сильные снегопады. Об этом пишет издание The Watchers.

Японию засыпает снегом. Фото из открытых источников

В некоторых городах Японии выпало рекордное количество осадков в виде снега. В городе Майбара за сутки выпало 62 сантиметра снега, а в городе Саппоро — 60 сантиметров снега.

Общая высота снега в Саппоро достигла 133 сантиметров. В материале отмечается, что такого в городе не было с 1939 года. Из-за непогоды наблюдаются проблемы с движением железнодорожного транспорта. Все поезда до и после станции Саппоро были приостановлены.

Также СМИ сообщает о том, что в городе Цунан общее накопление снега достигло 3,54 метра, а в одной из деревень в Нагано 2,71 метра. Такие показатели являются максимальные для обоих населённых пунктов на последние годы.

В некоторых районах городов снега намело по самые крыши домов. Местных жителей предупреждают о возможных перебоях с электричеством, лавинах и других опасностях, связанных с непогодой.

В Сети появляются видео с места события. На кадрах видно, как посреди городов появляются сугробы выше человеческого роста.

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