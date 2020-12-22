Египет возобновил туризм и начинает выдачу виз

Президент комитета по туризму Египта и генеральный директор Egyliere Travel Мохамед Кауд сказал, что страна запустила глобальную кампанию "Возобновить туризм". Об этом сообщает портал Menafn.

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"Египет осознает важную роль, которую сектор туризма играет в экономической диверсификации, росте и создании рабочих мест. Правительство должно определить свои национальные видения в сфере туризма, а также планы успешного управления", — сказал Мохамед Кауд.

Он упомянул, что правительство должно определить, какие именно категории туристов они хотят привлечь и преобразовать туризм.

Президент комитета по туризму EJB заявил, что индустрия недавно обязала правительство начать выдачу туристических виз, поскольку этот шаг, как ожидается, приведет к росту улучшению положения сектора, который сильно пострадал от пандемии COVID-19.

"Для обеспечения устойчивости туристической отрасли мы должны постоянно оценивать давление, оказываемое предприятиями туристической отрасли. Оценивать предложения по сохранению работоспособности туристического сектора в период кризиса".

Кауд подчеркнул важность установления критериев для возобновления путешествий, туризма и досуга и мероприятий. Он отметил, что были разработаны глобальные стратегии и действия, чтобы справиться с кризисом COVID-19.

Фискальная политика: приостановка уплаты налогов или социальных отчислений, снижение налогов, медицинское страхование и пенсионные взносы. Египет отложил выплаты налогов на три месяца.

Денежно-кредитная политика: ограничение потерь и сохранение ликвидности, кредитные гарантии банкам, изменение сроков выдачи банковских кредитов. Центральный банк Египта предоставил индустрии туризма ссуды программы по снижению ставок на льготных условиях.

Работа и навыки: широко поддерживаются временная компенсация заработной платы, схемы поддержки доходов, цифровизация и онлайн / дистанционная работа. Ассоциация египетских туристических агентств внесла свой вклад в компенсацию заработной платы всем туристическим работникам.

Маркетинг: своевременные и надежные данные для поддержки стратегического планирования, точного мониторинга социально-экономических последствий и инновационных интеллектуальных инструментов и решений.

Ранее "Комментарии" сообщали, что главное развлечение в г. Луксор, Египет, проводится во время зимнего и летнего солнцестояние уже более 4 тысяч лет. 21 декабря вход в храм является бесплатным. Пандемия не помешала туристам насладится солнцестоянием и в этом году.









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