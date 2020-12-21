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Главная Новости Мир Африка Сотни туристов едут в Египет на зимнее солнцестояние
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Сотни туристов едут в Египет на зимнее солнцестояние

Солнечные лучи наполняют храм Карнака, где "сияет" статуя Амона

сегодня, 17:31
Автор:

Татьяна Лозовенко

Главное развлечение в г. Луксор, Египет, проводится во время зимнего и летнего солнцестояние уже более 4 тысяч лет. 21 декабря вход в храм является бесплатным. Пандемия не помешала туристам насладится солнцестоянием и в этом году.

Сотни туристов едут в Египет на зимнее солнцестояние

Во время Зимнего солнцестояния лучи наполняют храм Карнака, где "сияет" статуя Амона; двигаясь дальше, они подбираются к воротам храма Хатшепсут. На этот традиционное развлечения приходят взглянуть археологи, египтологи и даже политики Египта. Правительство считает, что это событие благотворно влияет на стимуляцию туризма и ознакомление со старинной цивилизацией.

Отмечено, что коронавирус не повлиял на желание туристов наблюдать за астрономическим явлением это зимой. Их все еще очень много. Наблюдение за солнцем раньше помогало египтянам ориентироваться в сезонах, посадках, сборе урожая и подготовке к засухе. Они поняли, что нельзя жить без солнца. Возвышение солнца означало возрождение новой жизни (урожая).

Ранее стало известно, что тысячи туристов с поддельным ПЦР-тестами поехали в Египет. Отдыхающих настолько много, что МОЗ страны планирует ужесточить проверки для прибывающих в страну через аэропорт Хугарды. 

Напомним, за последние несколько месяцев в мире рекордно упали цены на авиабилеты. Средняя стоимость авиабилета в сентябре составила 343 доллара в США, что почти на 36% ниже, чем в августе.

Ране "Комментарии" писали, что авиакомпании мира надеются запустить свой небольшой "бизнес" с помощью специального приложения для медицинских паспортов, которое хранит информацию о тестах на коронавирус и вакцинах на мобильных телефонах путешественников.






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Источник: https://www.tourprom.ru/news/48844/
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