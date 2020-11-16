Египет впервые отправил боевые корабли в Черное море: знаем зачем

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Сергей Медведев
Три боевых корабля, принадлежащие Египту, вошли в Черное море накануне утром. Египетские ВМС примут участие в совместных с Россией военных учениях.
"Корабли ВМС Египта вошли в Черное море: фрегат типа Oliver Hazard Perry ALEXANDRIA F911, корвет класса Gowind EL FATEH 971, ракетный катер Ambassador MK III (класс Ezzat) M. FAHMY 686 пересекли Стамбульский пролив сегодня утром (6:40 по Гринвичу) для совместного учения с ВМФ с 17 по 24 ноября", — сказано в сообщении мониторинговая группа "Shipspotting Istanbul Strait" в Facebook.
Отдельно подчеркивается, что такой маневр корабли Египта выполняют впервые. Минбороны России в свою очередь сообщило, что в ходе учений "Мост дружбы — 2020" корабли Черноморского флота ВМФ России и ВМС Египта отработают все виды охраны и обороны. Запланированы также стрельбы по надводным и воздушным целям.
Как сообщал портал "Комментарии", офицеры Сил специальных операций Украины и их коллеги из стран-членов НАТО провели совместные учения на эсминце Королевских военно-морских сил Великобритании Dragon. 7 октября эсминец ВМС Великобритании Dragon прибыл в Одесский морской порт для проведения совместных учений с кораблями ВМС Украины. В рамках визита состоялась встреча делегаций ВМС двух стран, совместные корабельные учения на борту британского эсминца и совместные учения типа PASSEX на море.
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