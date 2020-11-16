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Главная Новости Мир Африка Египет впервые отправил боевые корабли в Черное море: знаем зачем
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Египет впервые отправил боевые корабли в Черное море: знаем зачем

Три боевых египетских корабля будут тренироваться в Черном море совместно с российскими ВМС

сегодня, 13:02
Автор:

Сергей Медведев

Три боевых корабля, принадлежащие Египту, вошли в Черное море накануне утром. Египетские ВМС примут участие в совместных с Россией военных учениях.

Египет впервые отправил боевые корабли в Черное море: знаем зачем

"Корабли ВМС Египта вошли в Черное море: фрегат типа Oliver Hazard Perry ALEXANDRIA F911, корвет класса Gowind EL FATEH 971, ракетный катер Ambassador MK III (класс Ezzat) M. FAHMY 686 пересекли  Стамбульский пролив  сегодня утром (6:40 по Гринвичу) для совместного учения с ВМФ с 17 по 24 ноября", — сказано в сообщении  мониторинговая группа "Shipspotting Istanbul Strait" в Facebook.

Отдельно подчеркивается, что такой маневр корабли Египта выполняют впервые. Минбороны России в свою очередь сообщило, что в ходе учений  "Мост дружбы — 2020" корабли  Черноморского флота ВМФ России и ВМС Египта отработают все виды охраны и обороны. Запланированы также стрельбы по надводным и воздушным целям. 

Как сообщал портал "Комментарии", офицеры Сил специальных операций Украины и их коллеги из стран-членов НАТО провели совместные учения на эсминце Королевских военно-морских сил Великобритании Dragon. 7 октября эсминец ВМС Великобритании Dragon прибыл в Одесский морской порт для проведения совместных учений с кораблями ВМС Украины. В рамках визита состоялась встреча делегаций ВМС двух стран, совместные корабельные учения на борту британского эсминца и совместные учения типа PASSEX на море.

 


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1902956-vms-yegiptu-vpershe-vidpravili-boyovi-korabli-v-chorne-more-dlya-navchan-z-rosiyeyu
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