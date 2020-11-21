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Главная Новости Мир Африка Эрдоган: турецкая вакцина от Covid-19 будет доступна всему миру
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Эрдоган: турецкая вакцина от Covid-19 будет доступна всему миру

Президент сообщил, что нужно подготовить механизмы, которые смогут обеспечить для всех равноправный и доступный доступ к вакцине против коронавируса

сегодня, 19:55
Автор:

Татьяна Лозовенко

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что турецкая вакцина от коронавируса будет доступна для всех. 

Эрдоган: турецкая вакцина от Covid-19 будет доступна всему миру

Фото: из открытых источников

По словам турецкого лидера, на протяжении пандемии коронавируса в мире развитые государства не предоставляют необходимую взаимопомощь друг другу и не демонстрируют солидарность. Президент сообщил, что нужно подготовить механизмы, которые смогут обеспечить для всех равноправный и доступный доступ к вакцине против коронавируса.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Турции в ходе расследования против террористической организации РПК в Диярбакыре ордера на арест были выданы 101 подозреваемому, которые принадлежат к различным профессиям. Расследование инициировала Генеральная прокуратура Диярбакыра. В Диярбакыре, Измире, Стамбуле и Адыямане группы полиции начали операцию по задержанию подозреваемых. По предварительной информации, в ходе рейдов в Диярбакыре уже были задержаны 15 адвокатов. Во время обыска были изъяты компьютеры, книги и многие цифровые материалы, найденные в домах. Подозреваемые были доставлены в отделение полиции для дачи показаний.



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Источник: https://inforesist.org/goto/https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-covid-19-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0
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