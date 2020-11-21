Эрдоган: турецкая вакцина от Covid-19 будет доступна всему миру

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что турецкая вакцина от коронавируса будет доступна для всех.

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По словам турецкого лидера, на протяжении пандемии коронавируса в мире развитые государства не предоставляют необходимую взаимопомощь друг другу и не демонстрируют солидарность. Президент сообщил, что нужно подготовить механизмы, которые смогут обеспечить для всех равноправный и доступный доступ к вакцине против коронавируса.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Турции в ходе расследования против террористической организации РПК в Диярбакыре ордера на арест были выданы 101 подозреваемому, которые принадлежат к различным профессиям. Расследование инициировала Генеральная прокуратура Диярбакыра. В Диярбакыре, Измире, Стамбуле и Адыямане группы полиции начали операцию по задержанию подозреваемых. По предварительной информации, в ходе рейдов в Диярбакыре уже были задержаны 15 адвокатов. Во время обыска были изъяты компьютеры, книги и многие цифровые материалы, найденные в домах. Подозреваемые были доставлены в отделение полиции для дачи показаний.





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