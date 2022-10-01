Государственный переворот произошел в африканской стране

Капитан армии Буркина-Фасо Ибрагим Траоре устранил нынешнего лидера страны подполковника Поля-Анри Дамибу, распустившего правительство. Об этом сообщает государственное телевидение страны, ранее захваченное группой офицеров.

Государственный переворот произошел в Буркина-Фасо. Фото с октрытых источников

Это был второй государственный переворот за последние восемь месяцев в нестабильной стране Западной Африки, борющейся с ростом активности джихадистов, то есть исламистов-борцов.

Траоре объявил себя новым лидером Буркина-Фасо. По его словам, офицеры решили забрать власть у Дамибу, потому что он не может справиться с борьбой и активными действиями мусульманских экстремистов.

Интересно, что Дамиба был у власти с января этого года, когда он сам сверг демократически избранного президента Роха Каборе и обвинил его примерно по тем же причинам.

Тогда новый лидер запретил выезд за границу, отстранил от деятельности политические партии и общественные организации, а также упразднял конституции страны.

Экономическое сообщество западноафриканских государств осудило государственный переворот в Буркина-Фасо, заявив, что он произошел в то время, когда страна добилась прогресса в восстановлении демократического правления.

Буркина-Фасо имеет тесные отношения с Российской Федерацией.

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