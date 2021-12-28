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Исследование: Omicron создает нейтрализующий иммунитет против штамма Delta

Исследование S.Africa показывает, что Omicron повышает нейтрализующий иммунитет против штамма Delta

сегодня, 11:41
Автор:

Карина Ожерельева
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Исследования южноафриканских ученых показывают, что инфекция Omicron повышает нейтрализующий иммунитет против штамма Delta коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Исследование: Omicron создает нейтрализующий иммунитет против штамма Delta

Медицинский работник вводит дозу вакцины от коронавирусной болезни Pfizer (COVID-19) подростку на фоне распространения варианта SARS-CoV-2 Omicron в Йоханнесбурге, Южная Африка - Reuters

Исследование, еще не прошедшее рецензирование, показало, что люди, которые были инфицированы Omicron, особенно те, которые были вакцинированы, производили повышенный иммунитет к штамму Delta.

В анализе приняли участие 33 вакцинированных и невакцинированных человека, которые были инфицированы штаммом Omicron в Южной Африке.

"Повышение способности нейтрализовать штамм Delta у людей, инфицированных Omicron, может привести к снижению способности Delta повторно инфицировать этих людей", — сказали ученые.

Алекс Сигал, профессор Африканского исследовательского института здравоохранения в Южной Африке, заявил в Twitter в понедельник, 27 декабря, что если Omicron будет менее патогенным, то он "поможет вытолкнуть штамм Delta".

Согласно предыдущему южноафриканскому исследованию, существует меньший риск госпитализации и тяжелого заболевания у людей, инфицированных вариантом коронавируса Omicron по сравнению с вариантом Delta.

Как сообщали ранее, медики и ученые выявили еще один симптом заражения штаммом Омикрон. Кожная сыпь может указывать на заражение штаммом "Омикрон". Ранее учёные установили, что большинство проявлений нового варианта инфекции напоминают обычную простуду. Врачи и ученые, проанализировавшие данные программы ZOE Covid Symptom, пришли к выводу, что именно кожаная сыпь может стать основным симптомом штамма "Омикрон", который в своем проявлении очень напоминает обычную сезонную простуду.


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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/safrica-study-suggests-omicron-enhances-neutralizing-immunity-against-delta-2021-12-28/
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