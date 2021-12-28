Исследование: Omicron создает нейтрализующий иммунитет против штамма Delta

Исследования южноафриканских ученых показывают, что инфекция Omicron повышает нейтрализующий иммунитет против штамма Delta коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Медицинский работник вводит дозу вакцины от коронавирусной болезни Pfizer (COVID-19) подростку на фоне распространения варианта SARS-CoV-2 Omicron в Йоханнесбурге, Южная Африка - Reuters

Исследование, еще не прошедшее рецензирование, показало, что люди, которые были инфицированы Omicron, особенно те, которые были вакцинированы, производили повышенный иммунитет к штамму Delta.

В анализе приняли участие 33 вакцинированных и невакцинированных человека, которые были инфицированы штаммом Omicron в Южной Африке.

"Повышение способности нейтрализовать штамм Delta у людей, инфицированных Omicron, может привести к снижению способности Delta повторно инфицировать этих людей", — сказали ученые.

Алекс Сигал, профессор Африканского исследовательского института здравоохранения в Южной Африке, заявил в Twitter в понедельник, 27 декабря, что если Omicron будет менее патогенным, то он "поможет вытолкнуть штамм Delta".

Согласно предыдущему южноафриканскому исследованию, существует меньший риск госпитализации и тяжелого заболевания у людей, инфицированных вариантом коронавируса Omicron по сравнению с вариантом Delta.

Как сообщали ранее, медики и ученые выявили еще один симптом заражения штаммом Омикрон. Кожная сыпь может указывать на заражение штаммом "Омикрон". Ранее учёные установили, что большинство проявлений нового варианта инфекции напоминают обычную простуду. Врачи и ученые, проанализировавшие данные программы ZOE Covid Symptom, пришли к выводу, что именно кожаная сыпь может стать основным симптомом штамма "Омикрон", который в своем проявлении очень напоминает обычную сезонную простуду.

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