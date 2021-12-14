Исследование: вакцина Pfizer защитит от госпитализации во время волны нового штамма

Две дозы вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 дали около 70% защиты от госпитализации в Южной Африке за последние недели. Такие результаты показали обширное исследование потенциального влияния Omicron во вторник, 14 декабря, поскольку страна борется со всплеском инфекций, связанных с новым штаммом. Об этом сообщает Reuters.

Введение вакцины от коронавирусной болезни (COVID-19) - Reuters

Исследование, опубликованное крупнейшим администратором частного медицинского страхования Южной Африки, Discovery Health было основано на более чем 211 000 положительных результатах тестов на COVID-19 с 15 ноября по 7 декабря, около 78 000 из которых были связаны с Omicron.

78 000 результатов не являются подтвержденными случаями Omicron, что означает, что исследование не в состоянии сделать окончательные выводы о новом штамме.

Южная Африка предупредила мир об Omicron в конце прошлого месяца, вызывая тревогу, что это может повлечь за собой новый всплеск глобальных инфекций и привести к введению ограничений на поездки в Южную Африку. С тех пор количество зараженных в Южной Африке за последние дни возросло примерно до 20 000 человек.

На основе анализа, проведенного на основе клинических исследований, а также в сотрудничестве с Советом медицинских исследований Южной Африки (SAMRC), исследование показало, что две дозы Pfizer-BioNTech обеспечивают 70% защиту от госпитализации по сравнению с невакцинированными во время недавнего роста количества случаев и 33% защита от инфекции.

Но Гленда Грей, президент SAMRC, сказала, что важно, чтобы вакцина Pfizer-BioNTech предложила надежную защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации, поскольку циркулирует новый штамм, который очень передается.

"Мы очень довольны результатами", — сказала Грей в заявлении.

Анализ также показывает, что защита от госпитализации сохраняется в любом возрасте, у людей от 18 до 79 лет, с несколько более низким уровнем защиты для пожилых людей.

Защита от госпитализации также сохраняется при ряде хронических заболеваний, включая сахарный диабет, гипертонию, гиперхолестеринемию и другие сердечно-сосудистые заболевания.

Южная Африка использует вакцины Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson (JNJ.N) в своей кампании иммунизации против COVID-19, в настоящее время введено более 20 миллионов доз Pfizer.

Также оказалось, что во время четвертой волны коронавируса у детей был на 20% выше риск госпитализации с осложнениями, чем во время первой, несмотря на очень низкую абсолютную заболеваемость.

Как сообщали ранее "Комментарии", зафиксирована первая смерть от штамма Omicron.

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