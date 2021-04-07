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Главная Новости Мир Африка Из тюрьмы в Нигерии сбежали почти 2000 заключенных
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Из тюрьмы в Нигерии сбежали почти 2000 заключенных

Представитель полиции сообщил, что у нападавших были реактивные гранатометы, пулеметы, взрывчатка и винтовка

сегодня, 03:05
Автор:

Ольга Чародий

 1800 заключенных бежали из тюрьмы, расположенной в городе Оверри на юго-западе Нигерии. Инцидент произошел после того, как исправительное учреждение было  взято штурмом и подожжено вооруженными  боевиками. Как сообщают очевидцы, атака велась с нескольких направлений и была хорошо скоординирована

Из тюрьмы в Нигерии сбежали почти 2000 заключенных

Тюрьма (фото из открытых источников)

На данный момент полиция Нигерии  проводит операцию по поиску сбежавших заключенных.

Власти Нигерии возлагают ответственность за захват тюрьмы на сепаратистскую группировку "Коренное население Биафры".

В свою очередь группировка не взяла на себя ответственность за инцидент.

На данный момент нет информации о том, насколько опасными для населения были сбежавшие преступники и были ли среди них те, кто остался в камере во время массового побега.

Напомним, за нарушение карантинных правил в школе директор учебного заведения может быть оштрафован, а в случае трагических последствий — оказаться за решеткой. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

В МОН рассказали, что в некоторых населенных пунктах Украины, несмотря на "красную" зону, учебные заведения нарушают условия карантина. Поэтому министерство напоминает, что руководители департаментов (управлений) образования и науки областных государственных администраций, руководители учебных заведений за нарушение карантина будут отвечать перед законом. Так, за нарушение правил карантина гражданам грозит штраф от 17000-34000 грн, а должностным лицам — 34000-170000 грн. Кроме того, ответственность предусмотрена за невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего. Это наказывается штрафом в 17000-68000 грн, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.




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Источник: https://www.bbc.com/news/world-africa-56644577
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