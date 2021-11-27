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Каждый больной может инфицировать двоих: что известно о новом штамме коронавируса

Ученые исследуют новый штамм коронавируса, обнаруженный в Африке

сегодня, 19:57
Автор:

Козлова Альбіна
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Каждый больной может инфицировать двоих: что известно о новом штамме коронавируса

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В странах Африки был обнаружен новый штамм коронавируса омикрон. В настоящее время врачи и ученые отслеживают динамику больных, инфицированных этим штаммом. Известно, что на сегодняшний день исследования показали, что штамм имеет коэффициент распостранения 2. Это означает, что каждый больной может инфицировать еще двух других людей.

Впрочем вирус постоянно мутирует, поэтому прогнозов ученые не могут дать. Мутации способствуют тому, что вирус быстро распространяется среди людей, а их иммунитет плохо реагирует на него. Об этом сообщает Assoсiated Press.

В настоящее время из-за штамма начали регистрировать все больше случаев. Скорость заражения омикроном молодых южноафриканцев настораживает медицинских работников. Вирус поражает молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, у таких пациентов регистрируют заболевания средней и тяжелой степени. По словам медиков, около 65% больных не вакцинированы, а большинство остальных заболевших вакцинированы только одной дозой.

"Мы все ужасно озабочены этим вирусом. Этот вариант распостранился в провинции Гаутенг, район Йоханнесбурга в Южной Африке. Но мы получили подсказки по диагностическим тестам... свидетельствующие о том, что этот вариант уже есть по всей Южной Африке", – сказал профессор Виллем Ханеком, директор Африканского исследовательского института здравоохранения.

Ученые не знают, насколько вирулентен этот вирус и какие последствия после его действия на организм. Однако они все равно подчеркивают необходимость вакцинации.

Как сообщал портал "Комментарии", из-за штамма "Омикрон" в ЕС и США отменили некоторые авиарейсы из стран Африки для того, чтобы снизить скорость распространения нового штамма в мире.


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Источник: https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-joe-biden-science-health-lifestyle-83cad19ead1725137bd7c3a371792ab7
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