Во время встречи с Путиным президент Сенегала и лидер Африканского Союза Маки Салл обвинил Запад в отсутствии доступа Африки к зерну. По мнению Маки Салла, этому способствовали западные санкции. Об этом говорится в расшифровке на сайте главы Кремля.

В Африке никак не осудили Россию за хищение украинского зерна (фото из открытых источников)

Лидер Африканского Союза напомнил путину о кризисе из-за отсутствия поставок зерновых из Украины. И намекнул, что многие африканские страны поддержали Кремль в войне с Украиной.

"Нужно отметить, что позиция Африканского континента очень разнородна и, несмотря на большое давление, многие страны все же не осудили позицию России", — говорится в заявлении.

В расшифровке заявления президента Сенегала сказано, что он в сложившемся в Африке кризисе обвиняет санкции против россии. Саллом же ничего не сказал в своем заявлении, выложенном на сайте Путина, о том, что Черное море блокируют и похищают украинское зерно российские кафиры.



"Санкции против России еще больше усугубили эту ситуацию, и сейчас у нас нет доступа к зерновым из России. И, что самое главное, у нас нет доступа к удобрениям, потому что ситуация и так была сложна, а сейчас она еще более сложна, и это влечет последствия для продовольственной безопасности в Африке", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что страна, поддерживающая Украину в войне, оказалась среди покупающих зерно, украденное Россией. Турция на словах рассказывает о том, что пытается всеми силами добиться того, чтобы морские порты Украины были разблокированы, а между тем исподтишка покупает в России украинское зерно, которое страна-агрессор просто украла. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь.

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