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Главная Новости Мир Африка Мало что осталось: смертник подорвал себя в кафе в центре столицы
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Мало что осталось: смертник подорвал себя в кафе в центре столицы

Терракт произошел в день визита в Сомали и.о. министра обороны США Кристофера Миллера

сегодня, 15:08
Автор:

Павел Зинченко

По словам одного из официальных источников, который пожелал остаться неназванным, террорист-смертник взорвал себя в кафе с мороженым в столице Сомали Могадишо в пятницу, в результате чего шесть человек погибли и восемь были ранены.

Мало что осталось: смертник подорвал себя в кафе в центре столицы

ФОТО: The Independent

Кафе Gelato Divino расположено недалеко от перекрестка K4 в самом центре Могадишо, недалеко от международного аэропорта. В данный момент не известно, кто несет ответственность за взрыв, но исламистская экстремисткая группировка "Аль-Шабааб" чаще других проводит терракты в столице и других крупных городах страны.

Атака произошла всего через несколько часов после того, как исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер посетил Могадишо, чтобы нанести визит послу США и военным.

"Террорист-смертник взорвал себя в ресторане-мороженом. Шесть человек погибли, еще восемь получили ранения", — сказал официальный представитель министерства информации Сомали Исмаил Мухтар Омар.

Как сообщало издание "Комменатрии", немецкая полиция сорвала планы ИГИЛ. Франкфурту грозил крупный терракт с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия.


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Источник: https://africa.cgtn.com/2020/11/28/suicide-bomber-kills-six-in-mogadishu/
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