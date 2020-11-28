Мало что осталось: смертник подорвал себя в кафе в центре столицы

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Павел Зинченко
По словам одного из официальных источников, который пожелал остаться неназванным, террорист-смертник взорвал себя в кафе с мороженым в столице Сомали Могадишо в пятницу, в результате чего шесть человек погибли и восемь были ранены.
ФОТО: The Independent
Кафе Gelato Divino расположено недалеко от перекрестка K4 в самом центре Могадишо, недалеко от международного аэропорта. В данный момент не известно, кто несет ответственность за взрыв, но исламистская экстремисткая группировка "Аль-Шабааб" чаще других проводит терракты в столице и других крупных городах страны.
Атака произошла всего через несколько часов после того, как исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер посетил Могадишо, чтобы нанести визит послу США и военным.
Как сообщало издание "Комменатрии", немецкая полиция сорвала планы ИГИЛ. Франкфурту грозил крупный терракт с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия.
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