На горе Килиманджаро вспыхнул пожар

На горе Килиманджаро на северо-востоке Танзании в воскресенье днем вспыхнул пожар. Согласно сообщению Службы национальных парков Танзании (TANAPA), местные власти пытались самостоятельно сдерживать огонь. Об этом пишет Reuters.



Служба парков опубликовала в своем Twitter размытую фотографию Килиманджаро с несколькими очагами пламени на ней. Фото сопровождалось сообщением: "Сегодня днем на горе Килиманджаро возник пожар. Усилия по его сдерживанию продолжаются. Далее следует более подробная информация".

Официальный представитель TANAPA Паскаль Шелутете сообщил агентству Reuters по телефону в воскресенье вечером, что у него нет информации о том, что сейчас происходит на Килиманджаро.

Отметим, гора Килиманджаро — самая высокая вершина Африки, расположенная на высоте почти 6000 метров над уровнем моря. Ежегодно на Килиманджаро поднимается около 50 000 туристов.

Ранее "Комментарии" писали, что пожарные объявили предупреждение о пожарной опасности в Украине, в частности, в эти выходные дни. Высокий риск пожаров больше всего касается востока страны.

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