На горе Килиманджаро вспыхнул пожар

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Татьяна Веремеева
На горе
Килиманджаро на северо-востоке
Танзании в воскресенье днем вспыхнул пожар. Согласно сообщению Службы национальных парков Танзании
(TANAPA), местные
власти пытались самостоятельно сдерживать огонь. Об этом пишет Reuters.
Служба
парков опубликовала в своем Twitter размытую фотографию Килиманджаро с
несколькими очагами пламени на ней. Фото сопровождалось сообщением: "Сегодня
днем на горе Килиманджаро возник пожар. Усилия по его сдерживанию продолжаются.
Далее следует более подробная информация".
Официальный
представитель TANAPA Паскаль Шелутете сообщил агентству Reuters по телефону в
воскресенье вечером, что у него нет информации о том, что сейчас происходит на Килиманджаро.
Отметим, гора
Килиманджаро — самая высокая вершина Африки, расположенная на высоте почти 6000
метров над уровнем моря. Ежегодно на Килиманджаро поднимается около 50 000
туристов.
Ранее "Комментарии" писали, что пожарные
объявили предупреждение о пожарной опасности в Украине, в частности, в эти
выходные дни. Высокий риск пожаров больше всего касается востока страны.
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