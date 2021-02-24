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Главная Новости Мир Африка На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов
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На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов

Точная причина смерти дельфинов не установлена

сегодня, 10:20
Автор:

Елизавета Черных

На побережье острова в Мозамбике погибли более ста длиннорылых продельфинов. Млекопитающие были найдены в провинции Иньямбане на юге страны. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на издание Barrons.

На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов

На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов - фото: twitter com ndtvfeed

Сообщается, что изначально было обнаружено 25 мертвых дельфинов на побережье в Национальном парке архипелага Базаруто, а 23 февраля еще 86 погибших млекопитающих на западном побережье архипелага. Общее количество найденных дельфинов составило 111. 

По данным источника, точная причина смерти дельфинов не установлена, однако специалисты отметили, что следов ранений на млекопитающих не обнаружено. Возможные причины гибели дельфинов будут устанавливаться путем анализов. 

Напомним, что в прошлом году в Авачинской бухте на Камчатке произошла экологическая катастрофа. В результате масштабных выбросов в воду продуктов нефтепереработки произошла массовая гибель обитателей морского дна. По словам ученых, ни млекопитающие, ни пернатые не пострадали. Также, не были выявлены факты выброса на берег останков морских животных. Также исследователи обратили внимание на нехарактерный оттенок воды в придонных слоях, "коричневую пену и очень скудный подводный мир животных.

Известно, что, в результате заборов проб воды у побережья полуострова было обнаружено четырехкратное превышение допустимой концентрации нефтепродуктов и двукратное превышение нормы фенола.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Китай начали приплывать редкие дельфины – белые китайские, которых еще называют горбатыми. Так, редкие дельфины стали возвращаться в Гонконг благодаря коронавирусной пандемии, поскольку ограничения во время карантина означали, что вокруг города практически не было лодок и паромов.





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Источник: https://news.rbc.ua/rus/accidents/poberezhe-ostrova-mozambike-naydeny-sta-mertvyh-1614152980.html
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