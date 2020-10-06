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Главная Новости Мир Россия Экологическая катастрофа на Камчатке: ученые сообщили о гибели 95% обитателей морского дна
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Экологическая катастрофа на Камчатке: ученые сообщили о гибели 95% обитателей морского дна

По словам одного из членов подводной экспедиции, после погружения у него появились признаки химического ожога слизистой

сегодня, 17:24
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Авачинской бухте на Камчатке в результате масштабных выбросов в воду продуктов нефтепереработки произошла массовая гибель обитателей морского дна. Об этом сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, представители которого совместно с КамчатНИРО и Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии произвели соответствующие исследования. 

Экологическая катастрофа на Камчатке: ученые сообщили о гибели 95% обитателей морского дна

Фото: REUTERS

Так, по отчетам специалистов, в результате их погружений около устья реки Налычева, на мысе Налычева, в районе острова Старичкова, в бухтах Тихая и Спасения, был зафиксирован факт массовой гибели донных организмов на глубине от 10 до 15 м.

"Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве", — заявил научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов на встрече с губернатором Владимиром Солодовым.

По словам ученых, ни млекопитающие, ни пернатые на данный момент не пострадали. Также, не были выявлены факты выброса на берег останков морских животных. 

Также исследователи обратили внимание на нехарактерный оттенок воды в придонных слоях, "коричневую пену и очень скудный подводный мир животных".

Известно, что, в результате заборов проб воды у побережья полуострова было обнаружено четырехкратное превышение допустимой концентрации нефтепродуктов и двукратное превышение нормы фенола.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что серферы рассказали шокирующие подробности о масштабном загрязнении океана у Камчатского побережья.



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