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На популярном курорте в Египте акула напала на туристку и откусила ей руку и ногу (ВИДЕО)

После инцидента район закрыли для купания

сегодня, 18:00
Автор:

Денис
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На популярном египетском курорте акула напала на туристку. Об этом сообщает издание ТСН. 

На популярном курорте в Египте акула напала на туристку и откусила ей руку и ногу (ВИДЕО)

Нападение акулы

Как стало известно, инцидент произошел в городе Хургада. Когда женщина находилась в воде неподалёку от берега на неё напала акула. Все это происходило на глазах у десятков отдыхающих. 

К сожалению, хищник нанес серьезные травмы пострадавшей. Она лишилась руки и ноги. Туристку удалось доставить на берег, а затем госпитализировать в медицинское учреждение. Однако, спустя время она скончалась от полученных ранений. 

Сообщается, что из-за трагедии на три дня в этом районе запрещены купание, снорклинг,  дайвинг и рыбалка.

В Сети появляются видео с места событий.

Внимание! Видео 18+. 

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Источник: https://tsn.ua/svit/u-hurgadi-akula-rozderla-turistku-vona-zalishilasya-bez-ruki-i-nogi-video-2101264.html
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