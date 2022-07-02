На популярном курорте в Египте акула напала на туристку и откусила ей руку и ногу (ВИДЕО)



















На популярном египетском курорте акула напала на туристку. Об этом сообщает издание ТСН.

Нападение акулы

Как стало известно, инцидент произошел в городе Хургада. Когда женщина находилась в воде неподалёку от берега на неё напала акула. Все это происходило на глазах у десятков отдыхающих.

К сожалению, хищник нанес серьезные травмы пострадавшей. Она лишилась руки и ноги. Туристку удалось доставить на берег, а затем госпитализировать в медицинское учреждение. Однако, спустя время она скончалась от полученных ранений.

Сообщается, что из-за трагедии на три дня в этом районе запрещены купание, снорклинг, дайвинг и рыбалка.

В Сети появляются видео с места событий.

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