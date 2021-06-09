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Главная Новости Мир Африка Не только шоколад: в Африке придумали новый способ применения какао
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Не только шоколад: в Африке придумали новый способ применения какао

В Кот-д'Ивуар хотят использовать отходы какао как возобновляемые источники энергии

9 июня 2021, 18:02
Автор:

Корольова Аліна

Один из самых мощных в мире производителей какао — Кот-д'Ивуар нашел новый способ его применения. В западноафриканской стране собираются использовать отходы с растений как возобновляемые источники энергии. Об этом сообщает ВВС.

Не только шоколад: в Африке придумали новый способ применения какао

Производство какао в Кот-д'Ивуар. Фото: lemonde.fr

Обычно производители экспортируют исключительно бобы какао, из которых производят шоколад и много других кондитерских изделий, а остатки выбрасывают.

В то время, когда по всему миру количество отходов растет, в Кот-д'Ивуар собираются превращать в источники энергии остатки какао: скорлупу, шелуху стручки и жидкость, которая стекает во время ферментации. Таким образом в стране хотят обеспечить электроэнергией миллионы домов.

В Кот-д'Ивуар уже был успешно запущен пилотный проект. Сейчас начались работы по строительству завода  по производству энергии из биомассы, который будет работать на отходах какао. Объект будет расположен в городе Диво. На заводе отходы, полученные с производства какао, будут сжигать для изготовления электроэнергии, как на традиционных станциях.

Электростанция станет самой мощной в Западной Африке и сможет удовлетворить потребности в электроэнергии 1,7 миллиона человек. Строительство должно завершиться к 2030 году.

Было доказано, что установление такой электростанции поможет снизить выбросы парниковых газов на 45 млн тонн по сравнению с существующим источникам энергии.

Сегодня Кот-д'Ивуар получает большую часть электроэнергии из ископаемого топлива, при этом 70% энергии генерируется природным газом. Страна поставила цель увеличить использование возобновляемых источников энергии до 42% и сократить выбросы парниковых газов на 28% к 2030 году. Поэтому инновация по превращению отходов какао в электроэнергию может иметь решающее значение для Кот-д'Ивуар.

Издание "Комментарии" писали, что в Шотландии открыли оригинальную вакансию — в стране ищут человека, который будет присматривать за островом Мартин. Главная задача надзирателя — следить за территорией острова и поддерживать её в порядке для туристов летом.


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Источник: https://www.bbc.com/
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