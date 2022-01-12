Пирамиды в Египте: о каких фактах не знают туристы

Сегодня мировые известны семь документально подтвержденных чудес, и первое из них – таинственные пирамиды Гизы. Эти древние постройки впечатляют, и их возраст тоже так интригует. Пирамиды широко известны как места захоронения умерших фараонов в Древнем Египте. К сожалению, это все, что многие знают о тех исторических памятниках. Об интересных фактах из египетских пирамид пишет thetravel.

Пирамиды в Египте (фото из открытых источников)

Египтяне не были первыми людьми, построившими пирамиды

Люди строили пирамидальные сооружения за столетие до египетских пирамид, и нубийские пирамиды являются хорошим примером. Древние египтяне являются самыми известными строителями, потому что многие их пирамиды сохранились и по сей день. Египтяне строили пирамиды из известняка, камня, легко доступного в стране. Они использовали грубые и простые в добыче камни снаружи и редкие, труднодоступные камни внутри. Использовались и другие драгоценные камни, но в основном известняк.

Проклятие фараона защищало пирамиды

Сфинкс должен был оградить мертвых фараонов от духовного беспокойства при их переходе к богам. Проклятие же фараона обеспечивало защиту пирамид и всего, что в них находилось, включая семью и имущество фараона. Это объясняет, почему многие археологи и исследователи, стремящиеся раскрыть тайны пирамид, столкнулись с неудачей, а иногда и с буквальной смертью. Некоторые эксперты утверждают, что болезни вызываются бактериями, но египтяне точно знают, что дело не только в этом.

Джосер был первым фараоном, погребенным в пирамиде

В более ранние времена, до эпохи пирамид, египтяне хоронили своих умерших, в том числе фараонов и царей, в ямах-могилах с некоторыми ценными вещами, которые, как полагают, помогут им превратиться в богов в загробной жизни. Первой гробницей была мастаба, постройка с плоской крышей и наклонными внутрь сторонами. Мастабы строились из глинобитного кирпича или камня. Архитектор Имхотеп спроектировал первую гробницу в форме пирамиды в Саккаре, которая использовалась для погребения фараона Джосера во времена третьей династии в 27 веке до нашей эры.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в чене впервые "развернули" мумию древнеегипетского фараона .

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