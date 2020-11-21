Почти сотня заключенных сбежали из тюрьмы в Ливане: все взломали замки камер

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Татьяна Лозовенко
В Ливане ведутся масштабные поиски, поскольку 69 заключенным удалось сбежать из тюрьмы. Некоторые из беглецов уже схвачены или сдались, а пятеро погибли, разбив угнанный автомобиль о дерево.
Фото: из открытых источников
По данным службы безопасности, в субботу на рассвете 69 человек сумели взломать свои камеры и сбежать из тюрьмы в городе Баабда на западе Ливана. 15 беглецов уже были задержаны, а двое других сдались властям через несколько часов после побега.
Погоня закончилась трагедией: группа беглецов угнала автомобиль Dacia у водителя, но человек за рулем не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии пять человек погибли и один был ранен. В настоящее время более 40 скрывающихся от правосудия лиц остаются на свободе, и власти просят общественность сообщать о них любую информацию. Обстоятельства побега из тюрьмы выясняются.
Ранее в этом году Amnesty International забила тревогу в связи с тяжелой ситуацией с вирусом Covid-19 в переполненных ливанских тюрьмах. Группа сообщила, что были беспорядки со стороны сокамерников.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в субботу учащиеся средних школ столицы Таиланда, которые надели на себя костюмы динозавров, собрались на митинг против старых образовательных и политических реформ, вопреки угрозам правительства.
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