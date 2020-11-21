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Главная Новости Мир Африка Почти сотня заключенных сбежали из тюрьмы в Ливане: все взломали замки камер
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Почти сотня заключенных сбежали из тюрьмы в Ливане: все взломали замки камер

Пятеро погибли, разбив угнанный автомобиль о дерево

сегодня, 19:00
Автор:

Татьяна Лозовенко

В Ливане ведутся масштабные поиски, поскольку 69 заключенным удалось сбежать из тюрьмы. Некоторые из беглецов уже схвачены или сдались, а пятеро погибли, разбив угнанный автомобиль о дерево.

Почти сотня заключенных сбежали из тюрьмы в Ливане: все взломали замки камер

Фото: из открытых источников

По данным службы безопасности, в субботу на рассвете 69 человек сумели взломать свои камеры и сбежать из тюрьмы в городе Баабда на западе Ливана. 15 беглецов уже были задержаны, а двое других сдались властям через несколько часов после побега. 

Погоня закончилась трагедией: группа беглецов угнала автомобиль Dacia у водителя, но человек за рулем не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии пять человек погибли и один был ранен. В настоящее время более 40 скрывающихся от правосудия лиц остаются на свободе, и власти просят общественность сообщать о них любую информацию. Обстоятельства побега из тюрьмы выясняются.

Ранее в этом году Amnesty International забила тревогу в связи с тяжелой ситуацией с вирусом Covid-19 в переполненных ливанских тюрьмах. Группа сообщила, что были беспорядки со стороны сокамерников.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в субботу учащиеся средних школ столицы Таиланда, которые надели на себя костюмы динозавров, собрались на митинг против старых образовательных и политических реформ, вопреки угрозам правительства.



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Источник: https://www.rt.com/news/507410-lebanon-prisoners-escape-crash/
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