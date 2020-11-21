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Главная Новости Мир Азия Тысячи детей в костюмах динозавров протестуют против старых учебных программ и дресс-кода в Таиланде (фото)
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Тысячи детей в костюмах динозавров протестуют против старых учебных программ и дресс-кода в Таиланде (фото)

Митинг был созван группой, которая называет себя «Плохими учениками»

сегодня, 16:35
Автор:

Татьяна Лозовенко
В субботу учащиеся средних школ столицы Таиланда, которые надели на себя костюмы динозавров, собрались на митинг против старых образовательных и политических реформ, вопреки угрозам правительства.

Митинг был созван группой, которая называет себя "Плохими учениками". Дети используют реквизит (астероиды, мечи). Они отметили, что точно так же, как падение астероида на Землю привело к исчезновению динозавров, старомодные члены истеблишмента Таиланда, препятствующие переменам, столкнутся с продемократическим движением страны.

Тысячи детей в костюмах динозавров протестуют против старых учебных программ и дресс-кода в Таиланде (фото) - фото 2
Хотя первоначальные цели "Плохих учеников" включали отмену устаревших правил, таких как дресс-код, и реформирование учебных программ, теперь они также поддерживают требования более широкого продемократического движения Таиланда, которое стремится к серьезным политическим изменениям.

Тысячи детей в костюмах динозавров протестуют против старых учебных программ и дресс-кода в Таиланде (фото) - фото 3
Субботний митинг, прошедший в одном из самых оживленных торговых районов Бангкока, собрал по меньшей мере 1000 человек, многие из которых не были учениками средней школы.

Ранее "Комментарии" сообщали, что сын Дональда Трампа заразился коронавирусом.

Тысячи детей в костюмах динозавров протестуют против старых учебных программ и дресс-кода в Таиланде (фото)

Фото: из открытых источников


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Источник: https://apnews.com/article/bangkok-thailand-education-asia-pacific-657289fe6ff19db2fbb167f99a4d53ab
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