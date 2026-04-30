Главная Новости Мир Африка После Сирии Россия предала еще одного своего союзника
После Сирии Россия предала еще одного своего союзника

Повстанцы захватывают города в Мали, а российские силы отступают. Правительство обвиняет Москву в предательстве.

30 апреля 2026, 16:20
В Мали повстанческие группировки заявляют о захвате ключевых городов и стратегических золотых месторождений, в то время как правительственные силы вместе с российскими подразделениями отступают. Из-за такой ситуации союзники РФ начинают озвучивать обвинения в адрес Москвы, в том числе доходит до заявлений о "предательстве"

По данным Le Monde, правительственные войска, поддерживаемые "Африканским корпусом", являющимся преемником "Группы Вагнера", не смогли сдержать наступление повстанцев и исламистских формирований. Сообщается о потере контроля над рядом населенных пунктов, в частности, Тессалитом, Агельхоком и Менаком, а также над месторождением Интахака.

Повстанцы утверждают, что города были оставлены после переговоров, в то время как российские военные блоггеры признают отступление и называют ситуацию "критической". По информации Reuters, боевики группировки "Исламское государство в Сахеле" зашли в Менаку на фоне перебрасывания малийских сил на север страны.

Однако официальная Москва настаивает, что ее подразделения помогли якобы предотвратить попытку переворота. В Министерстве обороны России заявили, что российские военные действовали в условиях полного окружения и отразили несколько атак. В то же время сам "Африканский корпус" признал, что ситуация в регионе "остается напряженной".

На этом фоне резко обострилась риторика в самой Мали. Один из высокопоставленных чиновников страны в эфире RFI прямо обвинил российские силы в предательстве.

"Россияне нас предали", — сказал чиновник, комментируя уход россиян.

По его словам, губернатор провинции предупредил российских наемников о готовящемся нападении "за три дня", но они "ничего не сделали". По его мнению, их выход был согласован заранее.

В свою очередь находящееся под наблюдением ФСБ российское пропагандистское агентство "Африканская инициатива" во вторник написало, что "никто не планировал воевать вместо вооруженных сил страны с 30-миллионным населением одной неполной бригадой", тем самым косвенно признав провал российских сил.

События в Мали напоминают разворачивавшиеся ранее в Сирии. Годами Россия также являлась ключевым военным и политическим союзником сирийского диктатора Башара Асада. В декабре 2024 года ее силы не смогли остановить наступление повстанцев, и Асад был вынужден скрыться из собственной страны. Он нашел убежище в Москве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка фиксирует, что контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч.

Также "Комментарии" писали, что США пытаются вытеснить Россию из Африки после провала "Вагнера".



Источник: https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2026/04/28/mali-s-junta-can-t-seem-to-rely-on-ally-russia-as-jihadist-offensive-threatens-regime_6752914_124.html
