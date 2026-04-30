Після Сирії Росія зраджує ще одного свого союзника

В Малі повстанські угруповання заявляють про захоплення ключових міст і стратегічних золотих родовищ, тоді як урядові сили разом із російськими підрозділами відступають. Через таку ситуацію союзники РФ починають озвучувати звинувачення на адресу Москви, зокрема доходить до заяв про "зраду"

Росію звинувачують у зраді у Малі. Фото з відкритих джерел

За даними Le Monde, урядові війська, підтримувані "Африканським корпусом", який є наступником "Групи Вагнера", не змогли стримати наступ повстанців і ісламістських формувань. Повідомляється про втрату контролю над низкою населених пунктів, зокрема Тессалітом, Агельхоком і Менака, а також над родовищем Інтахака.

Повстанці стверджують, що міста були залишені після переговорів, тоді як російські військові блогери визнають відступ і називають ситуацію "критичною". За інформацією Reuters, бойовики угруповання "Ісламська держава в Сахелі" зайшли до Менаки на тлі перекидання малійських сил на північ країни.

Однак офіційна Москва наполягає, що її підрозділи допомогли нібито запобігти спробі перевороту. У Міністерстві оборони Росії заявили, що російські військові діяли в умовах повного оточення і відбили кілька атак. Водночас сам "Африканський корпус" визнав, що ситуація в регіоні "залишається напруженою".

На цьому тлі різко загострилася риторика в самій Малі. Один із високопосадовців країни в ефірі RFI прямо звинуватив російські сили у зраді.

"Росіяни нас зрадили", — сказав чиновник коментуючи відхід росіян.

За його словами, губернатор провінції попередив російських найманців про підготовку до нападу "за три дні", але вони "нічого не зробили". На його думку, їхній вихід був узгоджений заздалегідь.

Своєю чергою російське пропагандистське агентство "Африканська ініціатива", що перебуває під наглядом ФСБ, у вівторок написало, що "ніхто не планував воювати замість збройних сил країни з 30-мільйонним населенням однією неповною бригадою", тим самим опосередковано визнавши провал російських сил у боротьбі з повстанцями.

Події в Малі нагадують ті, що розгорталися раніше в Сирії. Роками Росія також була ключовим військовим і політичним союзником сирійського диктатора Башара Асада. У грудні 2024 року її сили не змогли зупинити наступ повстанців, і Асад був змушений втекти з власної країни. Він знайшов притулок у Москві.

