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Моесеенко Валентина
Представитель МИД Украины Олег Николенко обнародовал комментарий о заявлении ведомства о проведении в ЮАР совместных военно-морских учений с РФ, пишут "Комментарии".
В ЮАР Российская Федерация начала военные учения
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По словам пресс-секретаря МИД, российский корабль несет ракеты такого же типа, которые используются для убийства гражданских граждан и уничтожения критической инфраструктуры в украинских городах и селах.
Верхом цинизма, заявляет Пресс-секретарь МИД Украины, является тот факт, что маневры начинаются вокруг 24 февраля – дня, когда год назад Россия развязала войну, неизвестную в Европе со времен Второй мировой войны.
В учениях, по информации СМИ, принимают участие фрегаты, эсминцы, нефтяные танкеры трех стран. Присоединились один русский фрегат и один нефтяной танкер. Китай направил эсминец, фрегат и поддержку судна. Также участвует один южноафриканский фрегат.
Напомним, как писали "Комментарии", российская пропаганда назвала главного врага РФ: это не Украина. Настоящий противник, на которого президент России четко указал пальцем – это Соединенные Штаты Америки.
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