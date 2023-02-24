Рашисты со своей свастикой проводят военные учения в ЮАР совместно с Китаем

Представитель МИД Украины Олег Николенко обнародовал комментарий о заявлении ведомства о проведении в ЮАР совместных военно-морских учений с РФ, пишут "Комментарии".



В ЮАР Российская Федерация начала военные учения

"Украина глубоко обеспокоена проведением в Южно-Африканской Республике совместных военно-морских учений с Российской Федерацией, а также Китаем, – говорит Николаенко. — В учениях принимает участие российский фрегат, маркированный символами "Z" и "V", под которыми российская армия совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине".

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По словам пресс-секретаря МИД, российский корабль несет ракеты такого же типа, которые используются для убийства гражданских граждан и уничтожения критической инфраструктуры в украинских городах и селах.

"Мы глубоко разочарованы, что в то время, когда международное сообщество осуждает российскую агрессию, в частности страны Африки, и усиливает изоляцию РФ для прекращения войны, южноафриканские власти перенимают опыт российской военной машины", — говорится в комментарии.

Верхом цинизма, заявляет Пресс-секретарь МИД Украины, является тот факт, что маневры начинаются вокруг 24 февраля – дня, когда год назад Россия развязала войну, неизвестную в Европе со времен Второй мировой войны.

"Призываем Южно-Африканскую Республику не поощрять дальнейшую агрессию России и ее чувство безнаказанности, а также защитить основополагающие принципы международного права и Устава ООН", — говорит Олег Николенко.

В учениях, по информации СМИ, принимают участие фрегаты, эсминцы, нефтяные танкеры трех стран. Присоединились один русский фрегат и один нефтяной танкер. Китай направил эсминец, фрегат и поддержку судна. Также участвует один южноафриканский фрегат.

Напомним, как писали "Комментарии", российская пропаганда назвала главного врага РФ: это не Украина. Настоящий противник, на которого президент России четко указал пальцем – это Соединенные Штаты Америки.