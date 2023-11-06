Россия планирует к своей "осе зла" добавить еще одну страну

Россия готовится усилить свое военное присутствие в еще одной африканской стране – Ливии. Там Москва может построить военно-морскую базу, которая станет плацдармом для влияния на юг Европы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.



Один из командующих Ливии Халиф Хафтар. Фото из открытых источников

Издание утверждает, что после встречи Владимира Путина с восточным военным командующим Ливии Халифом Хафтаром в конце сентября был начат процесс создания нового оборонного соглашения. В нем Россия может создать военно-морскую базу в Ливии, чем усилит давление на Европу.

В администрации президента США считают это острой опасностью, а бывший спецпредставитель США в Ливии Джонатан Винер рассказывает, что в таком случае грозит ЕС.

"Удержание России от Средиземного моря было ключевой стратегической целью – если Россия получит там порты, это даст ей возможность шпионить за всем ЕС", — подчеркнул Винер.

В настоящее время Ливия контролируется двумя группировками, одну из них возглавляет Халиф Хафтар.

Напомним, что у России постоянно есть поддержка в некоторых странах Африки. В частности, это происходит из-за группы наемников из ЧВК "Вагнер", выполняющих боевые задания в нескольких африканских странах. Российские наемники развернули свою деятельность и активно работают в Мали, Мозамбике, ЦАР и Судане. Кроме того, на разном уровне вагнеровцы присутствуют в Ливии, ЮАР, Камеруне, Буркина-Фасо, Кении, Экваториальной Гвинее и других странах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский рассказал об изменении стратегии в войне с Россией.

Также "Комментарии" писали, что представитель администрации президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз распространил российскую пропаганду и рассказал о "концептуальной правде" о войне в Украине.