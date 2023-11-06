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Россия планирует к своей "осе зла" добавить еще одну страну

Армия РФ планирует расширить свое военное присутствие вблизи Европы.

сегодня, 11:43
Автор:
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Slava Kot
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Россия готовится усилить свое военное присутствие в еще одной африканской стране – Ливии. Там Москва может построить военно-морскую базу, которая станет плацдармом для влияния на юг Европы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Россия планирует к своей "осе зла" добавить еще одну страну

Один из командующих Ливии Халиф Хафтар. Фото из открытых источников

Издание утверждает, что после встречи Владимира Путина с восточным военным командующим Ливии Халифом Хафтаром в конце сентября был начат процесс создания нового оборонного соглашения. В нем Россия может создать военно-морскую базу в Ливии, чем усилит давление на Европу.


В администрации президента США считают это острой опасностью, а бывший спецпредставитель США в Ливии Джонатан Винер рассказывает, что в таком случае грозит ЕС.

"Удержание России от Средиземного моря было ключевой стратегической целью – если Россия получит там порты, это даст ей возможность шпионить за всем ЕС", — подчеркнул Винер.

В настоящее время Ливия контролируется двумя группировками, одну из них возглавляет Халиф Хафтар.

Напомним, что у России постоянно есть поддержка в некоторых странах Африки. В частности, это происходит из-за группы наемников из ЧВК "Вагнер", выполняющих боевые задания в нескольких африканских странах. Российские наемники развернули свою деятельность и активно работают в Мали, Мозамбике, ЦАР и Судане. Кроме того, на разном уровне вагнеровцы присутствуют в Ливии, ЮАР, Камеруне, Буркина-Фасо, Кении, Экваториальной Гвинее и других странах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский рассказал об изменении стратегии в войне с Россией.

Также "Комментарии" писали, что представитель администрации президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз распространил российскую пропаганду и рассказал о "концептуальной правде" о войне в Украине.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-05/putin-s-move-to-secure-libya-bases-is-new-regional-worry-for-us
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