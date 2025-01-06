Россия выиграла новый ядерный контракт в Африке

Зимбабве постоянно сталкивается с серьезными энергетическими вызовами, включая отключение электроэнергии до 18 часов в сутки. Чтобы компенсировать недостаток электроэнергии, африканская страна обратилась к России и поручила ей строительство малых ядерных реакторов.

Российская атомная станция. Фото: "Росатом"

Нынешняя мощность Зимбабве для производства электроэнергии составляет около 2600 мегаватт. Это почти половина ежедневной потребности генерации электроэнергии. Министр энергетики Зимбабве Эдгар Мойо сообщил, что для компенсации недостатка было принято решение строить малые ядерные реакторы, которые позволят производить 4000 мегаватт мощности до 2035 года. Проект на стройку получила Россия.

"Они выразили готовность провести нас шагами, пока мы туда не прибудем", – сказал Мойо.

Однако международные эксперты выражают обеспокоенность по поводу таких инициатив. Джозеф Зигль, исследователь Африканского центра стратегических исследований, подчеркивает, что условия Зимбабве больше подходят для развития солнечной энергетики, которая дешевле и экологичнее. Он также обращает внимание на потенциальные финансовые риски и коррупцию, связанные с масштабными ядерными проектами.

"Большинство экономистов утверждали бы, что эти соглашения стоят гораздо больше, чем это оправдано, учитывая выгоды, которые они предоставят их экономикам и обществу. Существует обеспокоенность, что эти огромные инфраструктурные проекты станут источником коррупции, как в стране, где они строятся, так и в отношении государственных предприятий, которые россияне предоставляют для строительства завода", — говорит Зигль и добавляет, что за этот дорогостоящий контракт придется платить зимбабвийскому населению.

Кроме того, строительство ядерных объектов в Зимбабве является частью более широкой стратегии России на африканском континенте. Москва уже заключила схожие соглашения с Египтом, Нигерией, Мали, Южной Африкой и другими государствами. Таким образом Россия создает долгосрочные финансовые и технологические зависимости для африканских стран, расширяя свое геополитическое влияние в условиях международных санкций.

В то же время, не все африканские страны принимают российские предложения. К примеру, Руанда выбрала сотрудничество с канадско-немецкой компанией Dual Fluid Energy для развития своих ядерных технологий.

В настоящее время в Африке построена только одна атомная электростанция в Южной Африке. АЭС Коберг построила Франция еще 40 лет назад, однако ее модернизацией занимается российским "Росатом".

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