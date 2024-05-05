Российские войска зашли на военную базу США

Российские военнослужащие вошли на территорию американской авиабазы в Нигере, где размещены американские силы. Это произошло после того, как нигерийская хунта приняла решение выслать американские войска из страны.



Россия ужесточает военное присутствие в Нигере. Фото из открытых источников

Как сообщает информационное агентство Reuters, российские солдаты присутствуют на авиабазе 101, расположенной вблизи международного аэропорта Диори Хамани в столице Нигера Ниамей, где также дислоцируются американские войска. Российские военные пользуются отдельным ангаром и не смешиваются с американскими солдатами.

Министр обороны США Ллойд Остин отреагировал на информацию и указал, что не видит никакой серьезной проблемы, поскольку "российские войска не имеют доступа к американскому персоналу или оборудованию".

Россияне появились у американской базы в Нигере после того, как большинство американских солдат покинули ее. Российские наемники прибыли в африканскую страну в начале апреля после решения правящей хунты Нигера приказать почти 1000 американским солдатам покинуть страну. До военного переворота Нигер был ключевым партнером США в регионе для борьбы с повстанцами, убившими тысячи людей и выгнавшими миллионы из страны.

Теперь США ведет переговоры с другими странами региона, в которых будет создана новая военная база. Среди возможных вариантов это Нигерия, Бенин, Того и Гана, имеющие стратегическое расположение и обеспечивающие контроль над Сахелем, борющимся с деятельностью исламских террористов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о перевороте в Нигере и поддерживают ли местные жители военную хунту, начавшую управлять страной.

Также "Комментарии" писали, что США призвали Россию и Китай присоединиться к Великобритании и Франции.