Самый старый президент мира таинственно исчез в Европе: уехал "на несколько дней" и пропал на 2 месяца

93-летний президент Камеруна Поль Бия больше двух месяцев находится за пределами страны. Его продолжительное отсутствие вызвало новые вопросы о состоянии здоровья главы государства и будущего власти в стране.

Поль Бия. Фото: Линтао Чжан / Pool Photo / AP

Как сообщает Associated Press, Поль Бия покинул Камерун 7 июня. Тогда его поездку назвали "коротким частным визитом в Европу". Президент отправился в Женеву, однако с тех пор публично его не видели. 2 августа представитель правительства Рене Эммануэль Сади все же публично отреагировал на беспокойство из-за двухмесячного исчезновения камерунского лидера.

"Президент в добром здравии и вернется в страну в любой момент. Президент руководит страной, где бы он ни был", — сказал Сади, однако не озвучил конкретной даты возвращения Бии.

Оппозиция использует ситуацию с исчезновением президента Камеруна для критики властей. Там утверждают, что длительное отсутствие Бии создает фактический вакуум управления, а страна якобы функционирует на автопилоте.

Ситуация особенно чувствительна из-за проблем, с которыми сталкивается Камерун. На севере действует группировка "Боко Харам", в западных регионах продолжается сепаратистский конфликт, а экономика страны находится в стагнации. Отдельно возникают вопросы о преемнике 93-летнего Бии. Аналитик Оксфордского университета Франсуа Конради отмечает, что борьба за влияние во властном окружении продолжается. Среди потенциальных претендентов называют супругу президента 55-летнюю Шанталь Бию, его сына 54-летнего Франко и министра финансов Луи Поля Мотазе.

Поль Бия управляет Камеруном с 1982 года. В 2025 году его переизбрали на восьмой семилетний срок. Таким образом, он остается не только старейшим президентом в мире, но и живым лидером, который дольше всего правит страной. Если Поль Бия будет оставаться в должности президента Камеруна до завершения полномочий, он оставит ее почти в 100-летнем возрасте.

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