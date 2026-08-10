Найстаріший президент світу таємничо зник у Європі: поїхав "на кілька днів" і пропав на 2 місяці

93-річний президент Камеруну Поль Бія понад два місяці перебуває за межами країни. Його тривала відсутність викликала нові питання щодо стану здоров’я глави держави та майбутнього влади в країні.

Поль Бія. Фото: Лінтао Чжан / Pool Photo / AP

Як повідомляє Associated Press, Поль Бія залишив Камерун 7 червня. Тоді його поїздку назвали "коротким приватним візитом до Європи". Президент вирушив до Женеви, однак відтоді публічно його не бачили. 2 серпня речник уряду Рене Еммануель Саді все ж таки пубічно відреагував на занепокоєння через двомісячне зникнення камерунського лідера.

"Президент у доброму здоров’ї та повернеться до країни будь-якої миті. Президент керує країною, де б він не був", — сказав Саді, однак не озвучив конкретної дати повернення Бії.

Опозиція використовує ситуацію зі зникненням президента Камеруну для критики влади. Там стверджують, що тривала відсутність Бії створює фактичний вакуум управління, а країна нібито функціонує на "автопілоті".

Ситуація особливо чутлива через проблеми, з якими стикається Камерун. На півночі діє угруповання "Боко Харам", у західних регіонах триває сепаратистський конфлікт, а економіка країни перебуває у стагнації. Окремо виникають питання щодо наступника 93-річного Бії. Аналітик Оксфордського університету Франсуа Конраді зазначає, що боротьба за вплив у владному оточенні триває. Серед потенційних претендентів називають дружину президента 55-річну Шанталь Бію, його сина 54-річного Франка та міністра фінансів Луї Поля Мотазе.

Поль Бія керує Камеруном з 1982 року. У 2025 році його переобрали на восьмий семирічний термін. Таким чином, він залишається не лише найстарішим президентом у світі, а й живим лідером, який найдовше править країною. Якщо Поль Бія залишатиметься на посаді президента Камеруну до завершення повноважень, він залишить її майже у 100-річному віці.

Раніше портал "Коментарі" публікував рейтинг світових лідерів, які найдовше перебувають при владі.