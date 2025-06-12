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Штормовая зима в Южной Африке: сильные снегопады и наводнения унесли жизни десятков человек

Непогода охватила Южную Африку, которая привела к катастрофе в регионе.

сегодня, 08:35
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Slava Kot

Южная Африка столкнулась со стихийным бедствием из-за непогоды, охватившей страну. Мощные штормы, ливни и снегопады повлекли за собой масштабные наводнения, которые уже унесли по меньшей мере 49 жизней. Власти предупреждают, что количество жертв может возрасти.

Штормовая зима в Южной Африке: сильные снегопады и наводнения унесли жизни десятков человек

Непогода в ЮАР. Фото: Джером Делей/Associated Press/East News

Непогода охватила Восточнокапскую провинцию и другие регионы Южной Африки. Особенно драматичные события произошли 10 июня вблизи города Мтхата, где школьный автобус с детьми сорвало с моста потоками воды. По словам премьер-министра провинции Оскара Мабуяне, в результате трагедии погибли по меньшей мере шесть человек, среди них четверо детей, водитель и кондуктор. Еще четверо детей остаются пропавшими без вести.

"Цифры растут каждый час. Ситуация на местах очень плохая", — отметил Мабуяне.

В провинции Квазулу-Натал непогода уничтожила или серьезно повредила более 80 домов. Около 50 из них полностью разрушены. По данным государственной энергетической компании Eskom, почти полмиллиона домов в ЮАР остались без электричества. Власти предупреждают о длительных перебоях в предоставлении основных услуг, в том числе воды и электроэнергии.

Усложненные погодные условия вынудили временно закрыть несколько основных автомагистралей в пострадавших регионах. Также во многих районах не работают школы и торговые заведения. Метеорологическая служба ЮАР предупредила жителей о риске новых наводнений и призвала избегать передвижения по регионам.

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса выразил соболезнования семьям погибших, призывая граждан "проявлять осторожность, заботу и сотрудничество, поскольку наихудшие последствия зимней погоды сказываются по всей стране".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году Южную Африку засыпало снегом.

Также "Комментарии" писали о том, как в пустыне Сахара выпал снег.



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