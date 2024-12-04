Таксисты жестоко избили российского дипломата и его жену: что произошло

В центре Касабланки группа взбешенных таксистов набросилась на российского дипломата и его жену. Толпа избила супругов, а затем напала и на водителя такси, который приехать на заказ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на иностранные издания.

Таксисты избили российского дипломата в Касабланке. Фото: Shutterstock/FOTODOM

Все началось довольно обыденно: супруги ожидали такси, заказанное через приложение. Однако местные таксисты, увидев, что клиенты предпочитают цифровой сервис, а не их услуги, решили выяснить отношения. Словесный спор быстро перерос в драку. Когда стало ясно, что пара из России, градус агрессии вырос.

Приезд водителя только добавил горючего в костер. Таксистов возмутила сама идея конкуренции и они напали на водителя сервиса, не оставляя шансов завершить заказ. Позже вмешались сотрудники гостиницы, пытаясь остановить толпу. Пострадавших – дипломат, его жена и водитель – доставлены в частную клинику с травмами.

По информации издания, семейную пару могли побить на фоне слухов о том, что Россия якобы пытается сорвать чемпионат мира по футболу 2030 года, который Марокко планирует провести.

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