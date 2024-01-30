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Три страны оставляют важный экономический блок

Нигер, Мали и Буркина-Фасо заявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS)

30 января 2024, 15:30
Автор:
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Slava Kot
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Три африканских страны, в которых недавно произошел переворот, а власть подчиняется военным, обвинили региональный блок ECOWAS в экономических проблемах региона и заявили о выходе из организации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Al Jazeera.

Три страны оставляют важный экономический блок

Страны, относящиеся к ECOWAS. Фото из открытых источников

Нигер, Мали и Буркина-Фасо "приняли решение о полном суверенитете и немедленном выходе" из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), говорится в совместном заявлении трех стран. Также военная хунта трех стран заявила, что ECOWAS "под влиянием иностранных государств, предавших свои основополагающие принципы, стал угрозой для своих государств-членов и их населения".

Лидеры стран также указали, что блок не поддерживает их борьбу с "терроризмом" и лишь мешает, вводя ограничения.

Такова реакция лидеров Нигера, Мали и Буркина-Фасо стала в ответ на санкции ECOWAS. Экономический блок решил ввести ограничения, ведь три страны возглавляет военная хунта, пришедшая к власти после государственных переворотов.

Несмотря на заявления о выходе трех стран, ECOWAS отметили, что существующий механизм предусматривает предупреждение экономического блока, а затем еще около года на выход стран из организации.

"Буркина-Фасо, Нигер и Мали остаются важными членами Сообщества, и Администрация остается преданной поиску путем переговоров по решению политического тупика", — отреагировали в ECOWAS.

Военный захват власти произошел в Мали в 2020-2021 годах, в Буркина-Фасо в 2022 году и в Нигере в 2023 году.

ECOWAS была основана в 1975 году для содействия экономическому сотрудничеству между странами Западной Африки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дочь Путина получила особую миссию и будет вовлечена в переговоры Кремля со странами Африки.

Также "Комментарии" писали, что водку из Африки назвали лучшей в мире.



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Источник: https://www.aljazeera.com/news/2024/1/28/niger-mali-burkina-faso-announce-withdrawal-from-ecowas
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