У берегов Африки загадочно погибают дельфины

Более 100 тел дельфинов обнаружено Национальном парке архипелага Базаруто в провинции Иньямбане на юге Мозамбика

У берегов Африки погибают дельфины, фото - из открытых источников

Массовая гибель дельфинов вида Stenella longirostris не имеет видимых причин. Об этом сообщает Национальная администрация заповедников страны (ANAC)

"Из 25 мертвых животных 11 — взрослые самцы и 14 — самки, из них 12 взрослых, одна (1) молодая и один (1) детеныш. В результате проведенной экспертной работы было установлено, что у дельфинов не было никаких признаков травм. Внутренности были извлечены с целью проверить, не съели ли они что-нибудь странное, что стало причиной их смерти ", — говорится в сообщении.

Тела дельфинов были обнаружены на берегу 21 февраля. 25 животных были мертвы, а 7 были спасены работниками парка и отправлены обратно в море. За несколько дней число трупов достигло 111.

Напомним, в Сети после оживленного обсуждения британского штамма коронавируса начали опасаться нового вида инфекции, которую недавно обнаружили в Африке. Но так называемый "африканский коронавирус" является лишь одним из очередных новых штаммов COVID-19.

Как сообщил медик, пока известно о шести штаммах коронавируса: южноафриканский, бразильский, североамериканский, немецкий, турецкий и британский. На данный момент ученые не могут точно сказать, какой из этих видов несет наибольшую опасность или же вообще людям не следует беспокоиться из-за подобных мутаций коронавируса. Жиравецкий отметил, что некоторые из перечисленных выше штаммов могут быстрее распространяться. Однако, вероятно, мутированная инфекция будет протекать так же, как уже относительно известный медикам коронавирус.

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