Ученые: в эпицентре вспышки штамма Omicron прошел пик заболеваемости

Ученые из Национального института инфекционных заболеваний Южной Африки (NICD) заявили в среду, 22 декабря, что хотя нужны дополнительные исследования, данные из Южной Африки говорят о положительных результатах и спаде волны нового штамма. Об этом сообщает Reuters.



Врач в защитном костюме в отделении Covid-19 - фото из открытых источников

Гаутенг, провинция Южной Африки, где находится один из самых загруженных аэропортов континента, считается регионом, где впервые появился штамм Omicron. Сейчас там наблюдается падение ежедневных случаев заболевания и процента положительных тестов, сообщила Мишель Грум из NICD на брифинге.

"Действительно мы чувствуем, что преодолели пик в Гаутенге", – сказала Мишель Грум.

Она добавила, что произошло уменьшение количества заболеваний и в трех других провинциях – Лимпопо, Северо-Западном и Мпумаланге, хотя в других странах количество случаев все еще растет.

Южная Африка, сейчас поддерживающая самый низкий уровень пятиуровневой системы ограничений, несмотря на быстрый всплеск инфекций, очень внимательно следит за уровнем госпитализации. Хотя они также выросли, однако пока еще остаются намного ниже уровней, которые наблюдались во время предыдущих волн пандемии, при этом смертность также ниже, чем в прошлом, и люди остаются в больницах на более короткий период, сказал Ваасила Джассат из NICD.

По данным NICD, количество инфицирования в течение первых четырех недель четвертой волны коронавируса, вызванное Omicron, значительно превысило наблюдавшиеся во время предыдущих трех волн, но доля госпитализированных составила 5,7% по сравнению с более 13% в другие волны .

Доля умерших госпитализированных людей снизилась до 5,6% по сравнению с 19% в первой, второй или третьей волне.

Согласно данным, около 87% людей, умерших от COVID-19 в Южной Африке с 7 ноября по 18 декабря, были невакцинированы или не полностью вакцинированы.

Как сообщали ранее "Комментарии", во Франции в скором времени может быть 100 000 новых случаев COVID-19 в день из-за быстрого распространения штамма коронавируса Omicron, но правительство пока не планирует вводить новые ограничения.

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