logo

BTC/USD

48237.47

ETH/USD

3939.40

LTC/USD

153.70

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Африка Ученые: в эпицентре вспышки штамма Omicron прошел пик заболеваемости
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые: в эпицентре вспышки штамма Omicron прошел пик заболеваемости

Доля госпитализаций снизилась почти в четыре раза по сравнению с предыдущими волнами пандемии

22 декабря 2021, 18:00
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Ученые из Национального института инфекционных заболеваний Южной Африки (NICD) заявили в среду, 22 декабря, что хотя нужны дополнительные исследования, данные из Южной Африки говорят о положительных результатах и спаде волны нового штамма. Об этом сообщает Reuters.

Ученые: в эпицентре вспышки штамма Omicron прошел пик заболеваемости

Врач в защитном костюме в отделении Covid-19 - фото из открытых источников

Гаутенг, провинция Южной Африки, где находится один из самых загруженных аэропортов континента, считается регионом, где впервые появился штамм Omicron. Сейчас там наблюдается падение ежедневных случаев заболевания и процента положительных тестов, сообщила Мишель Грум из NICD на брифинге.

"Действительно мы чувствуем, что преодолели пик в Гаутенге", – сказала Мишель Грум.

Она добавила, что произошло уменьшение количества заболеваний и в трех других провинциях – Лимпопо, Северо-Западном и Мпумаланге, хотя в других странах количество случаев все еще растет.

Южная Африка, сейчас поддерживающая самый низкий уровень пятиуровневой системы ограничений, несмотря на быстрый всплеск инфекций, очень внимательно следит за уровнем госпитализации. Хотя они также выросли, однако пока еще остаются намного ниже уровней, которые наблюдались во время предыдущих волн пандемии, при этом смертность также ниже, чем в прошлом, и люди остаются в больницах на более короткий период, сказал Ваасила Джассат из NICD.

По данным NICD, количество инфицирования в течение первых четырех недель четвертой волны коронавируса, вызванное Omicron, значительно превысило наблюдавшиеся во время предыдущих трех волн, но доля госпитализированных составила 5,7% по сравнению с более 13% в другие волны .

Доля умерших госпитализированных людей снизилась до 5,6% по сравнению с 19% в первой, второй или третьей волне.

Согласно данным, около 87% людей, умерших от COVID-19 в Южной Африке с 7 ноября по 18 декабря, были невакцинированы или не полностью вакцинированы.

Как сообщали ранее "Комментарии", во Франции в скором времени может быть 100 000 новых случаев COVID-19 в день из-за быстрого распространения штамма коронавируса Omicron, но правительство пока не планирует вводить новые ограничения.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/africa/safrican-province-epicentre-omicron-outbreak-passes-peak-infections-scientists-2021-12-22/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!