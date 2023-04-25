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Украина осуществила успешную спасательную миссию в Судане

Спецслужбы ГУР смогли эвакуировать 138 граждан, в том числе 87 украинцев.

25 апреля 2023, 12:50
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Автор:

Slava Kot

Украинские силы под руководством Главного разведывательного управления и при участии Министерства иностранных дел и Офиса Президента совершили власть спасательную операцию в Судане. Из столицы страны, города Хартум спасены 138 граждан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сообщение ГУР МО Украины.

Украина осуществила успешную спасательную миссию в Судане

Война в Судане Фото из открытых источников

В ГУР сообщили, что в Хартуме, несмотря на объявление режима "тишины", происходили непрерывные бои. Граждане нескольких стран, в том числе и украинцы, находились без пищи и воды в столице Судана.


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Тем не менее, украинские спецслужбы провели успешную спасательную операцию и смогли эвакуировать из зоны боевого конфликта 87 граждан Украины. Большинство из спасенных это пилоты, авиационные техники и члены их семей.

Кроме граждан Украины, удалось спасти представителей других стран, включая Перу и Грузию. В общей сложности цифра эвакуированных достигла 138 человек, среди которых было 35 женщин и 12 детей. В настоящее время спасенные украинцы и граждане других стран находятся на территории Египта, где им предоставляют еду, воду и все необходимые документы. Ожидается, что вскоре они вернутся в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен объявил трехдневное перемирие в Судане. Ожидается, что в этот период между враждующими сторонами при содействии США и Саудовской Аравии могут быть достигнуты мирные договоренности. Однако неизвестно, действительно ли перемирие будет действовать в Судане.

Также "Комментарии" писали, что все 27 представителей стран Европейского Союза подвергли критике Россию перед ее председательством в Совете Безопасности.



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Источник: https://gur.gov.ua/content/provedeno-uspishnu-riatuvalnu-operatsiiu-z-evakuatsii-hromadian-iz-terytorii-sudanu.html
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25 апреля 2023, 12:52

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