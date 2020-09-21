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Главная Новости Мир Африка В Африке банда головорезов напала на мирных жителей: десятки людей убиты и похищены
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В Африке банда головорезов напала на мирных жителей: десятки людей убиты и похищены

Власти обвиняют угандийских исламистских повстанцев "Союзных демократических сил"

сегодня, 20:06
Автор:

Екатерина Белоброва

Сегодня  в Демократической Республике Конго  в Центральной Африке произошло нападение банды вооруженных лиц на поселение с мирными жителями, в результате которого не менее десяти человек были расстреляны и похищены. Об этом сообщает агентство  Reuters.

В Африке банда головорезов напала на мирных жителей: десятки людей убиты и похищены

В сообщении указано, что преступная группировка движется по местам и совершает страшные преступления в регионе уже не первый год.

"Вооруженные люди напали на город Мбау на территории Бени, провинция Северное Киву, недалеко от границы с Угандой, убивая и похищая людей и сжигая дома, прежде чем скрыться в зарослях. Они совершили жуткие поступки. Мы только что обнаружили более десяти тел мирных жителей, убитых этими повстанцами", - отмечает издание, ссылаясь на властей.

Сами власти  обвиняют угандийских исламистских повстанцев "Союзных демократических сил". Они утверждают, что именно эта банда головорезов занимается стихийными убийствами, нанося разгромы в школах, больницах и других социальных центрах.

Сотрудники миссии ООН в этой же части Африки утверждают, что постоянная опасность от рук преступников привела к тому, что люди покидают места жительства целыми семьями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о массовой смерти слонов.


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