В Африке банда головорезов напала на мирных жителей: десятки людей убиты и похищены

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Екатерина Белоброва
Сегодня в Демократической Республике Конго в Центральной Африке произошло нападение банды вооруженных лиц на поселение с мирными жителями, в результате которого не менее десяти человек были расстреляны и похищены. Об этом сообщает агентство Reuters.
В сообщении указано, что преступная группировка движется по местам и совершает страшные преступления в регионе уже не первый год.
Сами власти обвиняют угандийских исламистских повстанцев "Союзных демократических сил". Они утверждают, что именно эта банда головорезов занимается стихийными убийствами, нанося разгромы в школах, больницах и других социальных центрах.
Сотрудники миссии ООН в этой же части Африки утверждают, что постоянная опасность от рук преступников привела к тому, что люди покидают места жительства целыми семьями.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о массовой смерти слонов.
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