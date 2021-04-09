В Африке казнили туристов

В Мозамбике вооруженные преступники отрубили головы 12 человек. Национальность потерпевших устанавливается. Все погибшие имели белую кожу.

Африка (фото из открытых источников)

"В общей сложности их было двенадцать, все они иностранцы. Я не знаю, какой они национальности, но все они белые. Они были обезглавлены, у них были связаны руки", – говорится в сообщении полиции.

Тела убитых были обнаружены рядом с отелем в городе Пальма, под деревом. По предварительной версии убийство туристов — это дело рук террористической группировки "Исламское государство", которая заявила о захвате города Пальма. "ИГ" не взяло на себя ответственности за инцидент. Предположительно погибшие работали на строящемся объекте французской энергетической группы Total.

Как сообщали ранее Россия намерена своего рода колонизировать развивающуюся африканскую страну — Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ, их государство обеспечит африканцев вертолетами, автомобилями для пассажирских перевозок и энергетическим оборудованием. Взамен же они будут добывать здесь полезные ископаемые: алмазы, золото, уран и другие.

В России говорят, что несмотря на незначительный товарооборот с ЦАР (по итогам 2019 года составил немногим более $2,5 млн), имеются определенные перспективы для его увеличения за счет поставок отечественных лекарственных средств, автомобильной техники, горнодобывающего и энергетического оборудования, а также активизации двустороннего сотрудничества в области агропромышленного сектора.

Помимо поставок в ЦАР российского зерна, правительство намерено экспортировать в страну минеральные удобрения. Взамен же они развернут здесь георазведку, добывая алмазы.





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