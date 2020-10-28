РФ "колонизирует" африканскую страну ради алмазов

Россия намерена своего рода колонизировать развивающуюся африканскую страну — Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ, их государство обеспечит африканцев вертолетами, автомобилями для пассажирских перевозок и энергетическим оборудованием. Взамен же они будут добывать здесь полезные ископаемые: алмазы, золото, уран и другие.

В России говорят, что несмотря на незначительный товарооборот с ЦАР (по итогам 2019 года составил немногим более $2,5 млн), имеются определенные перспективы для его увеличения за счет поставок отечественных лекарственных средств, автомобильной техники, горнодобывающего и энергетического оборудования, а также активизации двустороннего сотрудничества в области агропромышленного сектора. Помимо поставок в ЦАР российского зерна, правительство намерено экспортировать в страну минеральные удобрения. Взамен же они развернут здесь георазведку, добывая алмазы.



Напомним, Роспотребнадзор обязал граждан РФ использовать маски в местах скопления людей, чтобы избежать распространения коронавируса в стране. Указ вступил в силу 28 октября. Россияне должны будут носить маски на территории, где могут одновременно находится 50 людей и более, а также в лифтах, общественном транспорте и на парковках. Роспотребнадзор установил минимальное количество тестирований на COVID на 100 тысяч населения — от 150 исследований на наличие вируса.





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