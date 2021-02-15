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Главная Новости Мир Африка В Африке началась новая эпидемия лихорадки Эбола: что известно
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В Африке началась новая эпидемия лихорадки Эбола: что известно

Это первое повторение спустя шесть лет после масштабной эпидемии

сегодня, 17:24
Автор:

Елизавета Черных

Правительство Гвинеи, что в Западной Африке, объявили о новой вспышке опасной лихорадки Эбола. Сообщается, что это первое повторение эпидемии после 2013-2016 годов. Информацию об этом обнародовало издание "Лига.Net", ссылаясь на Reuters.

В Африке началась новая эпидемия лихорадки Эбола: что известно

В Африке началась новая эпидемия лихорадки Эбола - фото 24 Канал

В сообщении источника сказано, что по крайней мере три человека умерли и четверо заболели на юго-востоке страны – результаты тестов показали, что все они были инфицированы вирусом Эболы. 

В издании подчеркивают, что некоторые из заразившихся посещали места захоронения в субпрефектуре Гуэке, в частности, они присутствовали на похоронах медсестры, у которой ранее было диагностировано заболевание. От них поступали жалобы на диарею, рвоту и кровотечение.

Во Всемирной организации здравоохранения в Африке сообщили, что усиливают готовность и меры реагирования в стране. 

К слову, Эбола — острая вирусная болезнь, которая считается достаточно редкой, однако очень опасной. Симптомы страшного заболевания зачастую начинаются со стадии, напоминающей грипп, характеризующейся усталостью, лихорадкой, болью в мышцах. Наиболее масштабная вспышка заболевания произошла в 2014—2016 годах в Западной Африке. Тогда эпидемия унесла жизни более 11 тысяч человек, а были инфицированы более 28 тысяч граждан. Вакцина для защиты от вируса Эбола доступна в нескольких странах с конца 2019 — начала 2020 года. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал информацию о вспышке вируса H5N8, то есть высокопатогенного птичьего гриппа на территории утиной фермы,  расположенной во Франции, неподалеку от города Биарицц. В лаборатории подтвердили наличие H5N8. Сообщается, что в момент вспышки вируса на ферме находились примерно 6 тысяч гусей.



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Источник: https://news.liga.net/world/news/vpervye-s-2016-goda-v-afrike-nachalas-novaya-epidemiya-lihoradki-ebola
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