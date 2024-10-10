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В Африке нашли российский беспилотник: как он туда попал

Российский дрон-камикадзе разбился в Мали.

сегодня, 10:10
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Slava Kot

Российский боевой беспилотник Zala Куб-БЛА обнаружили в пустыне Мали — страны, расположенной в 4,5 тысячи километров от ближайшей границы с Россией. Тайну его присутствия так далеко от родной страны можно разгадать, если учесть деятельность "группы Вагнера" в Африке.

В Африке нашли российский беспилотник: как он туда попал

Российский беспилотник Куб-БЛА. Фото из открытых источников

В сеть попали фото и видео материалы с разбившимся российским беспилотником, лежащим на песке в пустыне в Мали. Вероятной причиной, почему российский беспилотник оказался так далеко, следует искать в российских наемниках из "группы Вагнера".

Вагнеровцы находятся в Мали с 2021 года и занимаются там кремлевской стратегией доминирования в Африке. Кроме Мали вагнеровцы поддерживают режимы в ЦАР, Нигере и Буркина-Фасо, где пытаются захватить контроль над ценными ресурсами, а также уменьшить влияние западных стран, в частности Франции. Основная функция вагнеровцев заключается в подготовке местных армий и борьбе с повстанцами, пытающимися сбросить хунту. Россия помогает тоталитарным и лояльным режимам в Африке, чтобы сохранять над ними контроль.

Как сообщал портал "Комментарии", в июле повстанцы-туареги разбили российских наемников из группировки "Вагнера" и военных малийской хунты. В сеть попали фотографии убитых и пленных вагнеровцев. Туареги заявили, что готовы отдать вагнеровцев Украине и даже разворачивали украинский флаг, однако впоследствии в СМИ появилась информация, что все вагнеровцы, которые были в плену, были убиты.

Также "Комментарии" писали о том, сможет ли ситуация с уничтожением наемников из "группы Вагнера" в Африке повлиять на войну в Украине.





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Источник: https://x.com/front_ukrainian/status/1843523682242871600
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