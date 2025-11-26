В Африке задержан президент, привозивший Зеленскому предложения от Путина: он заявил о перевороте

Через три дня после президентских выборов Гвинеи-Бисау военные задержали президента Сиссоку Эмбало.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Фото: из открытых источников

При этом у президентского дворца в Бисау раздавались выстрелы. Об этом со ссылкой на самого Эмбало сообщает издание Jeune Afrique.

Как рассказал журналистам Умару Сиссоку Эмбало, его арестовали в среду, 26 ноября, около полудня, когда он находился в своем кабинете в президентском дворце. Вместе с ним задержали начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Биаге На Нтан, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Боче Канде.

По словам Эмбало, во время этого "государственного переворота" в отношении него не применялось насилие. Президент считает, что переворот якобы организовал начальник штаба сухопутных войск.

Источники сообщают, что днем рядом с дворцом и у здания избирательной комиссии раздавались выстрелы. Люди в форме заняли позиции на главной дороге в резиденцию президента.

Президентские выборы в Гвинее-Бисау прошли 23 ноября без участия главного оппозиционного лидера Домингуша Симойнша Перейры. Ему не разрешили баллотироваться.

Действующий президент утверждал, что победил, набрав 65% голосов. Однако официальные результаты избирательная комиссия должна опубликовать 27 ноября.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало еще в октябре 2022 года приезжал в Украину и привозил Владимиру Зеленскому предложения из Кремля. В частности, он передал украинскому президенту пожелание Москвы "настроить мосты и диалог" с Украиной. В ответ Зеленский сказал, что это традиционная риторика, которую Россия использует для российской аудитории и не успевших изолироваться от РФ государств.