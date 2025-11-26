logo_ukra

В Африці затримали президента, який привозив Зеленському пропозиції від Путіна: він заявив про переворот
commentss НОВИНИ Всі новини

В Африці затримали президента, який привозив Зеленському пропозиції від Путіна: він заявив про переворот

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало заявив про державний переворот у країні після того, як його заарештували військові

26 листопада 2025, 17:37
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Через три дні після президентських виборів Гвінеї-Бісау військові затримали президента Сісоку Ембало. 

В Африці затримали президента, який привозив Зеленському пропозиції від Путіна: він заявив про переворот

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало. Фото: з відкритих джерел

При цьому біля президентського палацу в Бісау лунали постріли. Про це з посиланням на самого Ембало повідомляє видання Jeune Afrique.

Як розповів журналістам Умару Сісоку Ембало, його заарештували у середу, 26 листопада, близько полудня, коли він перебував у своєму кабінеті у президентському палаці. Разом з ним затримали начальника генерального штабу збройних сил генерала Біаге На Нтан, його заступника генерала Мамаду Туре та міністра внутрішніх справ Боче Канде.

За словами Ембало, під час цього "державного перевороту" щодо нього не застосовували насильства. Президент вважає, що переворот нібито організував начальник штабу сухопутних військ.

Джерела повідомляють, що вдень поруч із палацом та біля будівлі виборчої комісії лунали постріли. Люди у формі зайняли позиції на головній дорозі до резиденції президента.

Президентські вибори у Гвінеї-Бісау відбулися 23 листопада без участі головного опозиційного лідера Домінгуша Сімойнша Перейри. Йому не дозволили балотуватися. 

Чинний президент стверджував, що переміг, набравши 65% голосів. Однак, офіційні результати виборча комісія має опублікувати 27 листопада.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало ще у жовтні 2022 року приїжджав до України та привозив Володимиру Зеленському пропозиції з Кремля. Зокрема, він передав українському президенту побажання Москви "налаштувати мости та діалог" з Україною. У відповідь Зеленський сказав, що це традиційна риторика, яку Росія використовує для російської аудиторії та держав, що не встигли ізолюватися від РФ.



Джерело: https://www.jeuneafrique.com/1743734/politique/guinee-bissau-umaro-sissoco-embalo-se-dit-victime-dun-coup-detat/
